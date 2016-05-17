美国股市收挫 投资人提升了对美联储今年升息的押注

路透5月17日 - 美国股市周二收挫，因投资人提升了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公布季报后股价大跌，拖累大盘表现。

美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美联储今年晚些时候升息提供理据。

达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，他将在6月或7月会议上力荐升息。而亚特兰大和旧金山联储总裁都预计今年仍可能升息两至三次，使市场看到了联储在短期内调整货币政策的希望。

根据CME的FedWatch工具，交易商现预计美联储在11月会议后升息的机率为58%，高于周一的约42%。

“股市从数据转强和部分美联储官员的讲话中获得指引，美联储官员的讲话暗示升息的次数可能比市场消化的要多。”Aberdeen AssetManagement高级固定收益投资专家Patrick Maldari表示。

道琼工业指数.DJI收低180.73点，或1.02%，报17,529.98点；标准普尔500指数.SPX收低19.45点，或0.94%，报2,047.21点；Nasdaq指数.IXIC大跌59.73点，或1.25%，收报4,715.73点

高派息的公用事业股.SPLRCU和必需消费品类股.SPLRCS在标普类股中表现最差，通常在升息预期增强时，高派息的类股会遭抛售。标普10大类股中有九种收低。

标普500指数今年迄今基本持平。尽管自2月低点已经反弹了约13%，但过去几周在企业季报和经济数据表现不一的情况下，该指数升势动能消竭。

“每次市场有像昨天那样的升势，看来就会有像今天这样的回调。”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。

家得宝(HD.N)公布首季业绩优于预期，且上调了年度营收和获利预估，但该股收挫2.5%，对标普500指数和道指的拖累较大。过去一年，家得宝的表现都优于非必需消费品类股的整体表现，且在上周触及历史高位。

上周零售商发布的季报惨淡，令市场蒙尘，本周稍后，沃尔玛(WMT.N)和Target (TGT.N)还将发布业绩。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约72亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,932家和1,061家，比例为1.82:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,106家和766家，比例为2.75:1。

标普500指数成份股有七只触及52周新高，五只成份股触及新低；有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高，81只触及新低。(完)