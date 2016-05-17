美国股市收挫 投资人提升了对美联储今年升息的押注

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月17日 - 美国股市周二收挫，因投资人提升了对美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年稍后将加息的押注，且家得宝公布季报后股价大跌，拖累大盘表现。
美国4月消费者物价涨幅为逾三年来最大，因汽油价格和房租上涨，表明通胀正稳步提升，可能给美联储今年晚些时候升息提供理据。
达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，他将在6月或7月会议上力荐升息。而亚特兰大和旧金山联储总裁都预计今年仍可能升息两至三次，使市场看到了联储在短期内调整货币政策的希望。
根据CME的FedWatch工具，交易商现预计美联储在11月会议后升息的机率为58%，高于周一的约42%。
“股市从数据转强和部分美联储官员的讲话中获得指引，美联储官员的讲话暗示升息的次数可能比市场消化的要多。”Aberdeen AssetManagement高级固定收益投资专家Patrick Maldari表示。
道琼工业指数.DJI收低180.73点，或1.02%，报17,529.98点；标准普尔500指数.SPX收低19.45点，或0.94%，报2,047.21点；Nasdaq指数.IXIC大跌59.73点，或1.25%，收报4,715.73点
高派息的公用事业股.SPLRCU和必需消费品类股.SPLRCS在标普类股中表现最差，通常在升息预期增强时，高派息的类股会遭抛售。标普10大类股中有九种收低。
标普500指数今年迄今基本持平。尽管自2月低点已经反弹了约13%，但过去几周在企业季报和经济数据表现不一的情况下，该指数升势动能消竭。
“每次市场有像昨天那样的升势，看来就会有像今天这样的回调。”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler表示。
家得宝(HD.N)公布首季业绩优于预期，且上调了年度营收和获利预估，但该股收挫2.5%，对标普500指数和道指的拖累较大。过去一年，家得宝的表现都优于非必需消费品类股的整体表现，且在上周触及历史高位。
上周零售商发布的季报惨淡，令市场蒙尘，本周稍后，沃尔玛(WMT.N)和Target (TGT.N)还将发布业绩。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约75亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约72亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,932家和1,061家，比例为1.82:1；Nasdaq市场下跌和上涨股分别为2,106家和766家，比例为2.75:1。
标普500指数成份股有七只触及52周新高，五只成份股触及新低；有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高，81只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。