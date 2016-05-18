银行股上涨支撑美股收平 因美联储会议记录显示可能6月升息

路透5月18日 - 美国股市周三收盘基本持平，全日走势波动，受到银行股上涨支撑，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)发布的4月会议记录显示，有可能在近期升息。

根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。

根据CME的FedWatch工具，会议记录发布后，交易商认为6月升息的可能性为34%，高于周二的15%。7月升息的可能性超过50%。

“这的确出乎市场意料，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称，“未来的讨论将围绕经济是否强劲到足以支持升息，以及从现在到6月会议期间市场将如何反应。”

道琼工业指数.DJI收低3.36点，或0.02%，报17,526.62点；标准普尔500指数.SPX收涨0.42点，或0.02%，报2,047.63点；Nasdaq指数.IXIC升23.39点，或0.5%，收报4,739.12点。

美联储会议记录公布前，标普500指数和道指大幅走高，但在会议记录发布后转跌，之后又有所反弹。

金融股.SPSY预计将在利率上升的环境中得益，该板块今日表现最好，大幅上涨1.9%，录得一个月来最大单日涨幅。摩根大通(JPM.N)劲涨3.9%，美国银行(BAC.N)急升4.9%。

公用事业股.SPLRCU跌幅最大，在预期利率上升的情况下，高股息的公用事业股倾向被抛售。今日10大类股中有七种收低。

根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)4月货币政策会议记录，如果经济数据直指第二季成长加速，且通胀和就业不断改善，美联储就有可能在6月升息。美联储在去年12月进行近十年来首升息。

“我认为，是时候美联储开始将利率正常化。”Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen说，“我真的认为，市场能够应对。”

标普500指数和去年底收盘水准无甚变动，该指数从2月低位反弹了大约13%，涨势动能在过去几周消退，因企业季报和经济数据良莠不齐。

上周因百货公司业绩不佳而大跌的零售股仍然承压，TargetCorp (TGT.N)劲跌7.6%，至68美元，此前公布季度营收不及预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，高于过去20日的平均日成交量近73亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,989家和1,043家，比例为1.91:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,636家和1,170家，比例为1.40:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，七只成份股触及新低；有23只Nasdaq指数成份股触及52周新高，55只触及新低。(完)