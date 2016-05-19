美股标普500指数触及3月来最低 因升息疑虑加重

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透5月19日 - 美国股市周四收低，标普500指数收位为3月底来最低，因华尔街投资者愈发担心美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能最早在6月升息。
在经济疲弱背景下的未来升息时机一直是股票投资者的主要关切，他们自2008年金融危机以来从处于历史低位的借贷成本中得益。
纽约联储总裁杜德利称，美国经济可能强劲到足以支撑6月升息，这给华尔街的信心带来新打击。
周三发布的美联储4月会议记录显示，决策者认为6月升息是合适的，这令许多投资者感到意外，他们原本预计美联储会等到9月升息，因经济复苏缓慢。
利率提高会抑制通胀，阻碍经济扩张，减少股市流动性。
“如果美联储在6月加息，我们就真的麻烦了，这个夏天恐怖了。”National Securities首席市场策略师Donald Selkin表示，他相信通胀的威胁仍低。
“对我来说，这是他们能做的最坏的事情。”
标普10大类股中有六种下滑，工业股.SPLRCI以0.95%领跌。
今日标普500指数下跌，收位为3月底来最低，今年迄今该指数大致持平。
三大股指收盘都缩减了一些跌幅。道琼工业指数.DJI收低91.22点，或0.52%，报17,435.40点；标准普尔500指数.SPX收跌7.59点，或0.37%，报2,040.04点；Nasdaq指数.IXIC下跌26.59点，或0.56%，收报4,712.53点。
微软(MSFT.O)跌0.96%，威瑞森通讯(Verizon Communications)(VZ.N)下滑1.51%，对标普500指数的拖累较大。
道指成份股沃尔玛(WMT.N)公布的首季业绩优于预期，股价急升9.58%。
孟山都(MON.N)收高3.52%，此前披露德国拜尔对该公司提出主动收购建议。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约72亿股成交，接近过去20日的平均日成交量73亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为2,163家和855家，Nasdaq市场下跌和上涨股分别为1,960家和841家。
标普500指数成份股有七只触及52周新高，四只成份股触及新低；有17只Nasdaq指数成份股触及52周新高，82只触及新低。(完)
(编译 刘静/李军；审校 利棣儿)
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