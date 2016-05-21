美国股市在科技股带动下收高 本周交投震荡

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透5月20日 - 美国股市周五反弹，受助于科技股在应用材料强劲获利预估带动下上涨，本周美股交投震荡。
标普500指数本周上涨，此前连续三周下跌；Nasdaq指数结束了四周连跌；尽管周五上涨，但道琼工业指数本周连续第四周下跌。
科技类股.SPLRCT周五领涨，受助于芯片制造商应用材料(AMAT.O)发布好于预期的获利预估后急升13.8%，苹果(AAPL.O)上涨1.1%。科技类股结束了四周连跌走势。
“权重很大的科技类股今日表现不错，受应用材料获利带动，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。
美联储周三发布的会议记录为6月升息铺路，令投资人意外，搅动金融市场。
根据CME的FedWatch工具，交易商现预计美联储在6月升息的机率为30%，为周二预估值的约两倍。
“市场开始为美联储可能在6月行动作准备，”Greenwood Capital Associates投资长Walter Todd表示，“我认为，如果市场在面对美联储可能升息的情况下仍能走高，这可能是积极的动能。”
道琼工业指数.DJI收高65.54点，或0.38%，报17,500.94点；标准普尔500指数.SPX收高12.28点，或0.60%，报2,052.32点；Nasdaq指数.IXIC上涨57.03点，或1.21%，收报4,769.56点。
本周道指跌0.2%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数上扬1.1%。
今日标普10大类股中有九种收高。
今年迄今标普500指数小涨，自2月低点已经反弹了约13%，但近几周由于企业业绩和经济数据有好有坏，该指数变动不大。
周五数据显示，4月成屋销售增幅大于预期，显示经济在第二季继续增强动能。
下周市场主要还是聚集经济数据，投资人将从中判断6月升息的可能性。
农用设备生产商Deere (DE.N)大跌5.5%，报77.74美元，此前该公司进一步下调盈利预估，且公布的季度盈利下滑。
Campbell Soup (CPB.N)受销售令人失望拖累下挫6.4%，报59.90美元。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,447家和580家，比例为4.22:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为2,151家和667家，比例为3.22:1。
标普500指数成份股有14只触及52周新高，一只成份股触及新低；有33只Nasdaq指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)
(编译 李军/刘静; 审校 母红)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。