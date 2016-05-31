美股能源股下滑拖累标普500指数小跌 但5月连升第三个月

路透5月31日 - 美国股市周二涨跌互见，标普500指数5月录得连续第三个月上涨，但今日小幅收低，因能源股走软，部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。

Nasdaq指数周二收高，本月大涨3.6%，在三大股指里表现最好。道指5月微升，连续第四个月上涨。

美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息。

尽管周二公布的另一项数据显示，5月消费者信心略有回落，但消费者支出仍可能因房价劲扬，以及就业市场改善推高薪资而受到支撑。

必需消费品类股.SPLRCS收低0.49%，非必需消费品类股.SPLRCD跌0.11%。

能源股.SPNY下挫0.57%，为表现最差的板块，因油价收低。公用事业股.SPLRCU升0.56%，领跑各板块。

“今天没有什么诱因能将场边的资金带入。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

道琼工业指数.DJI收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点；标准普尔500指数.SPX收低2.10点，或0.1%，报2,096.96点；Nasdaq指数.IXIC收升14.55点，或0.29%，收报4,948.06点。

投资人将仔细研读包括周五就业报告在内的经济数据，以判断是否美联储会早至6月14-15日会议上升息。本月稍早美联储暗示可能会在几周后升息，令投资人措手不及。

“市场正在适应美联储可能在今夏就升息的想法，”Bel Air Investment Advisors全球股市研究部门副总裁Aaron Jett称，“同2月中相比，市场人气出现巨大改变，当时投资人准备跳窗了。”

年初因投资人但全球经济和油市波动感到不安，股市开局坎坷后，标普500指数已经录得三个月连升，为两年来首见。今年迄今，标普500指数升逾2%。

周二，道指成份股迪士尼(DIS.N)跌1.1%，该公司新片《爱丽丝梦游仙境2：镜中奇遇记》(Alice Through the Looking Glass)影评不佳。

Celator Pharma CPXX.O暴涨71.6%，报30.08美元，此前该公司同意以约15亿美元被Jazz Pharma (JAZZ.O)收购，Nasdaq生物科技股指数.NBI上扬1.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所约有82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,648家和1,395家，比例为1.18:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,591家和1,250家，比例为1.27：1。

标普500指数成份股有25只触及52周新高，没有成份股触及新低；有81只Nasdaq指数成份股触及52周新高，21只触及新低。(完)