美股能源股下滑拖累标普500指数小跌 但5月连升第三个月

路透5月31日 - 美国股市周二涨跌互见,标普500指数5月录得连续第三个月上涨,但今日小幅收低,因能源股走软,部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。

Nasdaq指数周二收高,本月大涨3.6%,在三大股指里表现最好。道指5月微升,连续第四个月上涨。

美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大,因家庭在汽车方面的支出增加,暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)在短期内升息。

尽管周二公布的另一项数据显示,5月消费者信心略有回落,但消费者支出仍可能因房价劲扬,以及就业市场改善推高薪资而受到支撑。

必需消费品类股.SPLRCS收低0.49%,非必需消费品类股.SPLRCD跌0.11%。

能源股.SPNY下挫0.57%,为表现最差的板块,因油价收低。公用事业股.SPLRCU升0.56%,领跑各板块。

“今天没有什么诱因能将场边的资金带入。”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

道琼工业指数.DJI收低86.02点,或0.48%,报17,787.20点;标准普尔500指数.SPX收低2.10点,或0.1%,报2,096.96点;Nasdaq指数.IXIC收升14.55点,或0.29%,收报4,948.06点。

投资人将仔细研读包括周五就业报告在内的经济数据,以判断是否美联储会早至6月14-15日会议上升息。本月稍早美联储暗示可能会在几周后升息,令投资人措手不及。

“市场正在适应美联储可能在今夏就升息的想法,”Bel Air Investment Advisors全球股市研究部门副总裁Aaron Jett称,“同2月中相比,市场人气出现巨大改变,当时投资人准备跳窗了。”

年初因投资人但全球经济和油市波动感到不安,股市开局坎坷后,标普500指数已经录得三个月连升,为两年来首见。今年迄今,标普500指数升逾2%。

周二,道指成份股迪士尼(DIS.N)跌1.1%,该公司新片《爱丽丝梦游仙境2:镜中奇遇记》(Alice Through the Looking Glass)影评不佳。

Celator Pharma CPXX.O暴涨71.6%,报30.08美元,此前该公司同意以约15亿美元被Jazz Pharma (JAZZ.O)收购,Nasdaq生物科技股指数.NBI上扬1.3%。

根据汤森路透数据,美国各证交所约有82亿股成交,高于过去20日的平均日成交量约70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,648家和1,395家,比例为1.18:1;Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,591家和1,250家,比例为1.27:1。

标普500指数成份股有25只触及52周新高,没有成份股触及新低;有81只Nasdaq指数成份股触及52周新高,21只触及新低。(完)