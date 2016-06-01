美国股市微幅收高 投资人消化大量经济数据

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透6月1日 - 美国股市周三走势波动，微幅收高，因投资人消化全球制造业、美国汽车销售和通胀数据，以寻找有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)下一次升息时机的线索。
Nasdaq指数连续第六个交易日收高。
周三发布的调查结果显示，5月全球制造业活动保持低迷，亚洲、欧洲和美洲的制造业产出鲜有改善。
但在美国公布报告显示5月制造业连续第三个月成长后，美股主要股指从跌势中反弹。油价缩减跌幅也带动股市反弹。
周四ADP民间就业报告和周五5月非农就业报告公布后，市场对美国经济状况将会有更加全面的理解。
“本周有大量经济数据公布，投资人纠结于如何消化。”Meridian Equity Partners高级执行合伙人Jonathan Corpina,表示。
道琼工业指数.DJI收高2.47点，或0.01%，报17,789.67点；标准普尔500指数.SPX收高2.37点，或0.11%，报2,099.33点；Nasdaq指数.IXIC收升4.20点，或0.08%，收报4,952.25点。
标普10大类股中有七种收高，电信股.SPLRCL表现最差，健保股.SPXHC则连升第六个交易日。
美国5月汽车销售下滑，通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)等生产商公布美国销售下降。通用汽车收低3.4%，福特跌2.8%。
美联储周三发布的褐皮书指出，从4月到5月中，美国多数联储地区通胀压力小幅攀升。此份褐皮书可能使美联储决策者在考虑未来几个月是否升息时，对于通胀正在向其设定的2%目标回升更加有信心。
当美联储上月暗示可能仅有几周就会加息时，投资人措手不及。美联储的下一次会议在6月14-15日。
对全球经济和油市波动的不安导致股市年初开局坎坷，自此之后，标普500指数已经录得三个月连升，为两年来首见。今年迄今，标普500指数升逾2%。
奢侈品生产商Michael Kors (KORS.N)大涨6.6%，报45.55美元，此前该公司公布的季度销售增幅为一年来最大。
Demandware DWRE.N飙升55.9%，报74.81美元，Salesforce.com (CRM.N)同意以28亿美元收购该公司。Salesforce跌0.3%。
根据汤森路透数据，美国各证交所约有65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约70亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,985家和1,012家，比例为1.96:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,763家和1,063家，比例为1.66：1。
标普500指数成份股有21只触及52周新高，一只成份股触及新低；有70只Nasdaq指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。