美国股市微幅收高 投资人消化大量经济数据

路透6月1日 - 美国股市周三走势波动，微幅收高，因投资人消化全球制造业、美国汽车销售和通胀数据，以寻找有关美国联邦储备委员会(FED/美联储)下一次升息时机的线索。

Nasdaq指数连续第六个交易日收高。

周三发布的调查结果显示，5月全球制造业活动保持低迷，亚洲、欧洲和美洲的制造业产出鲜有改善。

但在美国公布报告显示5月制造业连续第三个月成长后，美股主要股指从跌势中反弹。油价缩减跌幅也带动股市反弹。

周四ADP民间就业报告和周五5月非农就业报告公布后，市场对美国经济状况将会有更加全面的理解。

“本周有大量经济数据公布，投资人纠结于如何消化。”Meridian Equity Partners高级执行合伙人Jonathan Corpina,表示。

道琼工业指数.DJI收高2.47点，或0.01%，报17,789.67点；标准普尔500指数.SPX收高2.37点，或0.11%，报2,099.33点；Nasdaq指数.IXIC收升4.20点，或0.08%，收报4,952.25点。

标普10大类股中有七种收高，电信股.SPLRCL表现最差，健保股.SPXHC则连升第六个交易日。

美国5月汽车销售下滑，通用汽车(GM.N)、福特汽车(F.N)等生产商公布美国销售下降。通用汽车收低3.4%，福特跌2.8%。

美联储周三发布的褐皮书指出，从4月到5月中，美国多数联储地区通胀压力小幅攀升。此份褐皮书可能使美联储决策者在考虑未来几个月是否升息时，对于通胀正在向其设定的2%目标回升更加有信心。

当美联储上月暗示可能仅有几周就会加息时，投资人措手不及。美联储的下一次会议在6月14-15日。

对全球经济和油市波动的不安导致股市年初开局坎坷，自此之后，标普500指数已经录得三个月连升，为两年来首见。今年迄今，标普500指数升逾2%。

奢侈品生产商Michael Kors (KORS.N)大涨6.6%，报45.55美元，此前该公司公布的季度销售增幅为一年来最大。

Demandware DWRE.N飙升55.9%，报74.81美元，Salesforce.com (CRM.N)同意以28亿美元收购该公司。Salesforce跌0.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所约有65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量约70亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,985家和1,012家，比例为1.96:1；Nasdaq市场上涨和下跌股分别为1,763家和1,063家，比例为1.66：1。

标普500指数成份股有21只触及52周新高，一只成份股触及新低；有70只Nasdaq指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)