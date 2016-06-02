美股受医疗保健股扶助小幅收高 静待非农就业报告

路透纽约6月2日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，因新发布的数据描绘了更加亮丽的经济图画，而医疗保健股进一步上涨抵消了能源股下挫的拖累。

标普500指数创七个月最高收位，纳斯达克指数连涨第七日。

投资者静待周五出炉的非农就业报告，他们仔细评估近期出炉的经济数据，以判断美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会最快在6月14-15日会议上升息。

周四公布的数据显示，5月美国民间就业岗位增加，上周初请失业金人口减少，进一步擦亮了第二季经济成长前景。

“最近几周市场一直纠结的问题是，企业的收入增长和经济成长是否足以支持美联储升息，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。

“今日公布的数据令市场信心略有增强，”Meckler说。

道琼工业指数.DJI收高48.89点，或0.27%，报17,838.56点；标准普尔500指数.SPX收高5.93点，或0.28%，报2,105.26点；纳斯达克指数.IXIC收升19.11点，或0.39%，收报4,971.36点。

年初股市开局惨淡，因对全球经济和油市波动倍感不安。之后，标普500指数反弹，迄今已累积攀升3%。该指数仅需再上扬约1%，就能刷新收盘纪录，这将是逾一年来首次。

周四，医疗保健股.SPXHC连涨第七日，上扬1.3%，为表现最佳类股。强生(JNJ.N)上涨1.5%，该公司之前表示，将斥资33亿美元收购护发产品生产商Vogue International。

继年初表现疲弱后，医疗保健股自5月中以来已反弹了5%，目前已经回升至去年收盘位之上。

标普500指数10大类股中有七类收高。能源股.SPNY跌幅最大，下跌0.3%。

矿业设备生产商Joy Global(JOY.N)急升21.9%，之前该公司意外报告经调整后季度盈利。同业卡特彼勒(CAT.N)攀升1.9%。

苹果(AAPL.O)下跌0.8%，此前高盛分析师下调其目标价，称因智能手机行业的增长预期被调降。

根据路透数据，美国各证交所总成交约64亿股，低于过去20个交易日的日成交均值约70亿股。

纽约证交所涨跌股分别为1,960和1,039支，比率为1.89:1；纳斯达克市场涨跌股分别为1,750和1,075支，比率为1.63:1 。

有36支标普500指数成份股触及52周新高，有1支触及新低；有81支纳斯达克指数成份股触及52周新高，17支触及新低。(完)