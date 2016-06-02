美股受医疗保健股扶助小幅收高 静待非农就业报告

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透纽约6月2日 - 美国股市周四收盘小幅上涨，因新发布的数据描绘了更加亮丽的经济图画，而医疗保健股进一步上涨抵消了能源股下挫的拖累。
标普500指数创七个月最高收位，纳斯达克指数连涨第七日。
投资者静待周五出炉的非农就业报告，他们仔细评估近期出炉的经济数据，以判断美国联邦储备委员会(FED/美联储)是否会最快在6月14-15日会议上升息。
周四公布的数据显示，5月美国民间就业岗位增加，上周初请失业金人口减少，进一步擦亮了第二季经济成长前景。
“最近几周市场一直纠结的问题是，企业的收入增长和经济成长是否足以支持美联储升息，”LibertyView Capital Management的总裁Rick Meckler表示。
“今日公布的数据令市场信心略有增强，”Meckler说。
道琼工业指数.DJI收高48.89点，或0.27%，报17,838.56点；标准普尔500指数.SPX收高5.93点，或0.28%，报2,105.26点；纳斯达克指数.IXIC收升19.11点，或0.39%，收报4,971.36点。
年初股市开局惨淡，因对全球经济和油市波动倍感不安。之后，标普500指数反弹，迄今已累积攀升3%。该指数仅需再上扬约1%，就能刷新收盘纪录，这将是逾一年来首次。
周四，医疗保健股.SPXHC连涨第七日，上扬1.3%，为表现最佳类股。强生(JNJ.N)上涨1.5%，该公司之前表示，将斥资33亿美元收购护发产品生产商Vogue International。
继年初表现疲弱后，医疗保健股自5月中以来已反弹了5%，目前已经回升至去年收盘位之上。
标普500指数10大类股中有七类收高。能源股.SPNY跌幅最大，下跌0.3%。
矿业设备生产商Joy Global(JOY.N)急升21.9%，之前该公司意外报告经调整后季度盈利。同业卡特彼勒(CAT.N)攀升1.9%。
苹果(AAPL.O)下跌0.8%，此前高盛分析师下调其目标价，称因智能手机行业的增长预期被调降。
根据路透数据，美国各证交所总成交约64亿股，低于过去20个交易日的日成交均值约70亿股。
纽约证交所涨跌股分别为1,960和1,039支，比率为1.89:1；纳斯达克市场涨跌股分别为1,750和1,075支，比率为1.63:1 。
有36支标普500指数成份股触及52周新高，有1支触及新低；有81支纳斯达克指数成份股触及52周新高，17支触及新低。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。