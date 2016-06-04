美国股市受美国就业报告重压下跌 金融股领跌

路透纽约6月3日 - 美国股市周五收低，金融股领跌，此前发布的美国5月非农就业报告意外疲弱，令人怀疑美国经济体质，及其是否有能力承受短期内加息带来的影响。

美国5月新增就业岗位为逾五年半来最少，因制造业和建筑业就业岗位大幅减少。上月非农就业岗位仅增加3.8万个，远低于经济学家预估的增加16.4万个。

金融股.SPSY急跌，反映出交易员大幅削减对美国联邦储备委员会(FED/美联储)在6月和7月会议上升息的押注。升息环境有利于金融类股。

金融股下挫1.38%，为约两个月来最大跌幅，美国银行(BAC.N)和花旗银行(C.N)均下跌。

高派息类股公用事业股.SPLRCU急升1.66%，因利率上升会降低该类股的吸引力。

“我认为，这让美联储今年是否会升息受到强烈的质疑，”Hilltop Securities董事总经理和固定收益策略师Mark Grant称。

道琼工业指数.DJI收低31.50点，或0.18%，报17,807.06点；标准普尔500指数.SPX收跌6.13点，或0.29%，报2,099.13点；纳斯达克指数.IXIC收低28.85点，或0.58%，收报4,942.52点。

标普500指数10大类股中有六种收低。纳斯达克指数结束之前七日连涨。

美股早盘深跌，但在下午交易中缩减跌幅，激励了一些投资者。标普500指数今日收盘位距离纪录最高收位不到1.5%。

Wells Capital Management首席投资策略师Jim Paulsen表示，就业报告在盘初搅动市场情绪。

但当你退后一步，并扪心自问，不就是一个月的就业数据嘛，我该有多害怕呢？我认为，那些看得更远的投资者，可能没那么不安。

在上月美联储连番暗示不久将加息后，全球市场做好准备迎接美国在短期内加息。美联储在12月进行了近十年来首次加息。

现在投资者将焦点转向周一美联储主席叶伦的讲话，寻找联储下一步行动的线索。

全球经济忧虑和油价波动使美股今年开局疲弱，之后，标普500指数反弹，迄今录得约2.7%的涨幅。

在周五表现出色的个股中，芯片制造商Broadcom (AVGO.O)劲升4.9%，报162.56美元，此前该公司公布的季度盈利和营收均好于预期。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约70亿股成交，略高于过去20日的日成交均值69亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,644家和1,376家，比例为1.19:1；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,743家和1,077家，比例为1.62:1。

标普500指数成份股有35只触及52周新高，一只触及新低；有48只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完)