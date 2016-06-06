标普500指数在叶伦讲话后收于七个月高位 能源股领涨

路透6月6日 - 美国股市周一上涨，标普500指数收于七个月高位，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，但没有暗示会何时升息。

能源股也提振市场，此前油价连续三个交易日收高。标普能源股指数.SPNY升2%，领涨标普各类股。

这是下周美联储货币政策会议前，叶伦最后一次公开讲话。上周五发布的月度就业报告惨淡，对美国经济是否强劲到能够消化最早6月升息的疑虑加重。

叶伦称就业报告“令人失望”，但称“不应该过度看重某一个月的报告”。

她的讲话似乎缓解了一些对经济的新的担忧，但也支撑了美联储可能不急于升息的观点。

“我认为她仍致力于升息，但她强调没有升息时间表，她没有提到‘未来几个月’，这比较鸽派，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

在谈到升息时他称，“我们现在不是在谈论6月或者7月，而是可能今年晚些时候。”

道琼工业指数.DJI收高113.27点，或0.64%，报17,920.33点；标准普尔500指数.SPX收涨10.28点，或0.49%，报2,109.41点，为七个月来最高收盘点位；纳斯达克指数.IXIC收高26.20点，或0.53%，收报4,968.71点。

市场距离2015年5月触及的历史最高位更近了，标普500指数现在仅比历史最高收盘点位差约21点。

生物科技股跳升，纳斯达克生物科技股指数.NBI涨1.5%。

Kite Pharma (KITE.O)跳涨10.3%，报57.42美元，JunoTherapeutics (JUNO.O)急升10.5%，报48.50美元，两家公司均称，他们可能明年收到针对一种被叫做受体t细胞(CAR-T)免疫疗法的初步监管批准。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，略高于过去20日的日成交均值69亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,119家和928家，比例为2.28:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为2,014家和830家，比例为2.43:1。

标普500指数成份股有39只触及52周新高，一只触及新低；有90只纳斯达克指数成份股触及52周新高，29只触及新低。(完