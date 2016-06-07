标普500指数接近纪录最高收盘点位 能源股领涨

路透纽约6月7日 - 美国股市周二收盘涨跌互现，标普500指数收在2015年7月22日来最高水平，受助于能源股跳涨，以及投资者相信升息不会使美国经济脱轨。

标普500指数收于盘中高位之下，但Nasdaq指数微幅收低。生物科技类股下跌，此前包括Biogen在内的几家主要公司传来令人失望的消息。纳斯达克生物科技股指数.NBI下挫2.5%，为5月11日以来的最大单日跌幅。

能源股给标普500指数最大提振。标普能源类股.SPNY跳升2.1%，因油价由于供应中断和美元下挫而触及2016年高位，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)升1.5%至90.71美元。

本周上涨后，标普500指数距离2015年5月触及的纪录高位不远，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一发表的讲话看似缓解了对经济的疑虑，但支撑了美联储可能不急于升息的观点。

“现在市场最大的题材就是，是否会升穿纪录高位，”Northstar Wealth Partners首席投资官Michael Sheldon称。

“如果近期升穿纪录高位，可能会有一直在观望的投资者的一波资金入市，他们唯恐错失市场的进一步涨势，”他称。

道琼工业指数.DJI收高17.95点，或0.1%，至17,938.28点，稍早一度升穿18,000点；标准普尔500指数.SPX小涨2.72点，或0.13%，收报2,112.13点，为2015年7月22日以来最高收盘点位；

标普500指数现在距离纪录最高收盘点位2130.82点仅差不到19点。

纳斯达克指数.IXIC收跌6.96点，或0.14%，至4,961.75点。

Navistar International (NAV.N)跳涨19.6%至14.54美元，此前公司意外发布第二季盈利。

下跌股中，标普500医疗保健类股.SPXHC下挫0.7%，受Biogen (BIIB.O)和Alexion(ALXN.O)下跌拖累。

Biogen急挫12.8%，报252.86美元，此前该公司治疗多发性硬化症的药物在中期试验中失败。

Alexion急挫10.9%，报138.13美元，此前该公司药品试验失败。制药商威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.N)急挫14.6%，报24.64美元，此前该公司下调了全年财测。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的日成交均值69亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为1,896家和1,136家，比例为1.67:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,462家和1,364家，比例为1.07:1。

标普500指数成份股有43只触及52周新高，一只触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)