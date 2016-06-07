标普500指数接近纪录最高收盘点位 能源股领涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月7日 - 美国股市周二收盘涨跌互现，标普500指数收在2015年7月22日来最高水平，受助于能源股跳涨，以及投资者相信升息不会使美国经济脱轨。
标普500指数收于盘中高位之下，但Nasdaq指数微幅收低。生物科技类股下跌，此前包括Biogen在内的几家主要公司传来令人失望的消息。纳斯达克生物科技股指数.NBI下挫2.5%，为5月11日以来的最大单日跌幅。
能源股给标普500指数最大提振。标普能源类股.SPNY跳升2.1%，因油价由于供应中断和美元下挫而触及2016年高位，艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)升1.5%至90.71美元。
本周上涨后，标普500指数距离2015年5月触及的纪录高位不远，美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周一发表的讲话看似缓解了对经济的疑虑，但支撑了美联储可能不急于升息的观点。
“现在市场最大的题材就是，是否会升穿纪录高位，”Northstar Wealth Partners首席投资官Michael Sheldon称。
“如果近期升穿纪录高位，可能会有一直在观望的投资者的一波资金入市，他们唯恐错失市场的进一步涨势，”他称。
道琼工业指数.DJI收高17.95点，或0.1%，至17,938.28点，稍早一度升穿18,000点；标准普尔500指数.SPX小涨2.72点，或0.13%，收报2,112.13点，为2015年7月22日以来最高收盘点位；
标普500指数现在距离纪录最高收盘点位2130.82点仅差不到19点。
纳斯达克指数.IXIC收跌6.96点，或0.14%，至4,961.75点。
Navistar International (NAV.N)跳涨19.6%至14.54美元，此前公司意外发布第二季盈利。
下跌股中，标普500医疗保健类股.SPXHC下挫0.7%，受Biogen (BIIB.O)和Alexion(ALXN.O)下跌拖累。
Biogen急挫12.8%，报252.86美元，此前该公司治疗多发性硬化症的药物在中期试验中失败。
Alexion急挫10.9%，报138.13美元，此前该公司药品试验失败。制药商威朗制药(Valeant Pharmaceuticals)(VRX.N)急挫14.6%，报24.64美元，此前该公司下调了全年财测。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，低于过去20日的日成交均值69亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为1,896家和1,136家，比例为1.67:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,462家和1,364家，比例为1.07:1。
标普500指数成份股有43只触及52周新高，一只触及新低；有82只纳斯达克指数成份股触及52周新高，22只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
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