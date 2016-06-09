道指4月底来首次收在18,000点之上 因美元下挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月8日 - 美国股市周三收涨，道指收在18,000点之上，为4月27日以来首次，因美元走软提振商品股，并擦亮跨国企业的获利前景。
标普500材料类股指数.SPLRCM攀升0.6%，跟随铜价和金价上涨走势。尽管油价上涨，但能源股.SPNY下挫。
指标标普500指数现在距离纪录高位的2,130.82点仅差约12点。
美元走弱扶助人气上升，主要利润来自于海外的跨国公司会从美元下跌中获利。标普工业类股.SPLRCI升0.7%，为今日标普表现最佳类股。
“美元走软和商品股强势肯定有助于带动市场升势，”Wedbush Securities股市交易部门执行董事Michael James称，“跨国企业都受益，帮助提振市场走高。”
美元指数.DXY跌至五周低位，因交易员削减了美国近期升息的押注。
道琼工业指数.DJI升66.77点，或0.37%，至18,005.05点，为4月27日以来首次收于18,000点之上。
标准普尔500指数.SPX涨6.99点，或0.33%，至2,119.12点；纳斯达克指数.IXIC上扬12.888点，或0.26%，至4,974.642点。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员将于下周二和周三召开会议，预计将维持利率不变。尽管上周五发布的月度就业报告意外疲弱，但美联储主席叶伦周一对经济前景的描述总体上乐观，这提振了市场人气。
尽管零售类股下挫，但Lululemon Athletica(LULU.O)股价急升4.9%，至71.48美元，此前公司发布的第一季销售业绩超过预期。
在下跌股中，VeriFone Systems(PAY.N)急挫24.7%，至21.27美元，此前公司发布的盈利低于预期。公司还称，计划裁员和进行战略评估，以解决那些表现不佳的业务的问题。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的日成交均值68亿股。
纽约证交所涨跌股家数分别为2,034家和981家，比例为2.07:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,844家和980家，比例为1.88:1。
标普500指数成份股有53只触及52周新高，没有成份股触及新低；有106只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。