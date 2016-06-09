道指4月底来首次收在18,000点之上 因美元下挫

路透6月8日 - 美国股市周三收涨，道指收在18,000点之上，为4月27日以来首次，因美元走软提振商品股，并擦亮跨国企业的获利前景。

标普500材料类股指数.SPLRCM攀升0.6%，跟随铜价和金价上涨走势。尽管油价上涨，但能源股.SPNY下挫。

指标标普500指数现在距离纪录高位的2,130.82点仅差约12点。

美元走弱扶助人气上升，主要利润来自于海外的跨国公司会从美元下跌中获利。标普工业类股.SPLRCI升0.7%，为今日标普表现最佳类股。

“美元走软和商品股强势肯定有助于带动市场升势，”Wedbush Securities股市交易部门执行董事Michael James称，“跨国企业都受益，帮助提振市场走高。”

美元指数.DXY跌至五周低位，因交易员削减了美国近期升息的押注。

道琼工业指数.DJI升66.77点，或0.37%，至18,005.05点，为4月27日以来首次收于18,000点之上。

标准普尔500指数.SPX涨6.99点，或0.33%，至2,119.12点；纳斯达克指数.IXIC上扬12.888点，或0.26%，至4,974.642点。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员将于下周二和周三召开会议，预计将维持利率不变。尽管上周五发布的月度就业报告意外疲弱，但美联储主席叶伦周一对经济前景的描述总体上乐观，这提振了市场人气。

尽管零售类股下挫，但Lululemon Athletica(LULU.O)股价急升4.9%，至71.48美元，此前公司发布的第一季销售业绩超过预期。

在下跌股中，VeriFone Systems(PAY.N)急挫24.7%，至21.27美元，此前公司发布的盈利低于预期。公司还称，计划裁员和进行战略评估，以解决那些表现不佳的业务的问题。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的日成交均值68亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,034家和981家，比例为2.07:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为1,844家和980家，比例为1.88:1。

标普500指数成份股有53只触及52周新高，没有成份股触及新低；有106只纳斯达克指数成份股触及52周新高，24只触及新低。(完)