美国股市连续第二日下跌 本周接近纪录高位后无功而返

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月10日 - 美国股市周五连续第二日下跌，因油价续挫，且在英国退欧公投前，对全球经济的担忧重燃。
在英国6月23日就是否留在欧盟进行全民公投前，一项民调显示，脱欧阵营遥遥领先留欧阵营。英镑兑美元下挫。
“全球经济疲弱，接受不了大的冲击，如果英国脱欧，就将造成大的冲击，”Sarhan Capital首席执行长Adam Sarhan称。
标普500指数在周三升至距离纪录高位仅差约12点后，进一步与纪录高点拉开距离。标普500指数本周收跌，现在比2015年5月触及的纪录收盘高位2,130.82点低1.6%。
“因为我们未能突破纪录高位，大家的注意力都回到了现实，开始寻找卖出的理由，并锁定利润，”Boston Private Wealth首席市场策略师Robert Pavlik称。
预计美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在下周会议上维持利率不变，投资者为下周的会议做好准备。
标普能源股今日领跌，下挫2%。美国原油急跌3%，收于每桶50美元之下。
道琼工业指数.DJI下跌119.85点，或0.67%，至17,865.34点；标准普尔500指数.SPX跌19.41点，或0.92%，至2,096.07点；纳斯达克指数.IXIC下挫64.07点，或1.29%，至4,894.55点。
本周，标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下滑1%，但道指上涨0.3%。
全球投资者撤出股市，转投美国公债和日圆等较低风险的资产。全球公债收益率下跌，标普金融指数大跌1.2%。
DoubleLine Capital执行长Jeffrey Gundlach表示，周五投资者撤出风险资产，因在中国经济成长放缓和美国总统选情愈发激烈的情况下，对经济的预期下降。
一些股市投资者预计本年头两个月股市波动的情况将再次出现。
波动率指数跳升16.3%。
在周五表现亮丽的个股不多，其中，英特尔(INTC.O)上涨0.3%。彭博报导，英特尔将取替高通，成为苹果部份iPhone的芯片供应商。高通(QCOM.O)挫跌2.1%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约68亿股成交，和过去20日的平均日成交量一致。
纽约证交所跌涨股比例为4.24:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为3.75:1。
标普500指数成份股有33只触及52周新高，没有成份股触及新低；有30只纳斯达克指数成份股触及52周新高，39只触及新低。(完)
(编译 刘静/利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。