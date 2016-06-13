美国股市连续第三日下跌 受大型科技类股拖累

路透6月13日 - 美国股市周一连续第三日收跌，因科技巨擘微软和苹果走低拖累大盘表现，投资者为美国和欧洲的重大政经事件作准备。

微软(MSFT.O)急挫2.6%，此前宣布以262亿美元价格收购在线社交网络公司领英LNKD.N，这是该公司有史以来最大一笔交易，领英股价急升46.6%。

iPhone制造商苹果(AAPL.O)挫1.5%，该公司正在旧金山召开开发者大会。Facebook(FB.O)下跌2.3%也给科技公司增加压力，此前CNBC称Citron Research作空该公司股票。

道琼工业指数.DJI收跌132.86点，或0.74%，至17,732.48点；标准普尔500指数.SPX收挫17.01点，或0.81%，至2,079.06点；纳斯达克指数.IXIC回落46.108点，或0.94%，至4,848.44点。

标普500指数所有10大类股均收低，材料类股和科技类股跌幅最大。标普500指数今年迄今上涨1.7%，但在上周收于纪录高位后回落。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二和周三将召开会议，交易员预计本次会议将不会升息。他们将等待美联储何时进行下次升息的线索。

本周将要发布的美国经济数据包括周二的零售销售数据。本月稍早发布的疲弱就业报告对美国经济力道和未来升息步伐提出了质疑。

“我认为市场对升息感到紧张，坦率地讲，也许美国经济无法跨过全面复苏前的最后一道坎，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

投资者也密切关注英国6月23日就是否留在欧盟将要进行的全民公投。

一名枪手周末袭击了佛罗里达州奥兰多的一家夜总会，市场气氛更加沉重。不过枪支制造商股价上涨，Smith & Wesson SWHC.O急升6.9%，Sturm Ruger (RGR.N)收高8.5%。

电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec)(SYMC.O)急升5.3%至18.21美元，此前公司称，将以46.5亿美元价格收购私人持有的网络安全公司Blue Coat。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约67亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量67.5亿股。

纽约证交所跌涨股比例为3.10:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为2.95:1。

标普500指数成份股中有25只触及52周新高，两只成份股触及新低；有37只纳斯达克指数成份股触及52周新高，57只触及新低。(完)