美国股市连续第四日下跌 因英国脱欧公投成主要担忧

路透6月14日 - 美国股市周二收盘连续第四日下跌，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者正开会评估美国经济体质，投资者担心即将进行的英国脱欧公投。

投资者在尾盘发起反攻，但主要股指仍收低。美联储开始了为期两天的会议，就美国经济反弹力道是否足够消化升息作出决定。

交易员排除了本月升息的可能性，他们等待美联储主席叶伦周三发表的讲话，以寻找美国经济体质和升息轨道的线索。

在银行股中，富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)给标普500指数带来的压力最大。银行股通常能够从升息中得益。

最近的民调显示，英国脱欧阵营支持率上升，这给股市增添了焦虑情绪，投资者急忙涌向黄金和日圆等避险资产。

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX触及逾三个月最高。

在过去四个交易日中，标普500指数累积下跌了2%。

“我们根据脱欧民调结果进行交易，”LPL Financial首席经济策略师John Canally称，“今天市场比一周前更好地消化了脱欧预期，但仍没有完全消化‘脱欧’公投结果。”

标普10大类股中有四种下跌，金融股劲跌1.45%，富国银行下挫2.27%，摩根大通跌1.88%。

CME Group的FedWatch工具显示，交易商预计美联储周三将不会加息。他们预计，美联储7月加息的机率为21%，9月加息机率为40%，12月加息机率为59%。

“焦点将在美联储政策会议参与者预计今年的加息次数，”U.S. Bank的Private Client Group首席投资长Bill Northey表示。

今日的一个亮点是美国5月零售销售增长0.5%，好于预期。

道琼工业指数.DJI收跌57.66点，或0.33%，至17,674.82点；标准普尔500指数.SPX收挫3.74点，或0.18%，至2,075.32点；纳斯达克指数.IXIC回落4.889点，或0.10%，至4,843.551点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。

纽约证交所跌涨股家数分别为1,988家和1,044家；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,719家和1,122家。

标普500指数成份股有11只触及52周新高，六只成份股触及新低；有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高，78只触及新低。(完)