美国股市连续第四日下跌 因英国脱欧公投成主要担忧

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月14日 - 美国股市周二收盘连续第四日下跌，美国联邦储备委员会(FED/美联储)决策者正开会评估美国经济体质，投资者担心即将进行的英国脱欧公投。
投资者在尾盘发起反攻，但主要股指仍收低。美联储开始了为期两天的会议，就美国经济反弹力道是否足够消化升息作出决定。
交易员排除了本月升息的可能性，他们等待美联储主席叶伦周三发表的讲话，以寻找美国经济体质和升息轨道的线索。
在银行股中，富国银行(WFC.N)和摩根大通(JPM.N)给标普500指数带来的压力最大。银行股通常能够从升息中得益。
最近的民调显示，英国脱欧阵营支持率上升，这给股市增添了焦虑情绪，投资者急忙涌向黄金和日圆等避险资产。
芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX触及逾三个月最高。
在过去四个交易日中，标普500指数累积下跌了2%。
“我们根据脱欧民调结果进行交易，”LPL Financial首席经济策略师John Canally称，“今天市场比一周前更好地消化了脱欧预期，但仍没有完全消化‘脱欧’公投结果。”
标普10大类股中有四种下跌，金融股劲跌1.45%，富国银行下挫2.27%，摩根大通跌1.88%。
CME Group的FedWatch工具显示，交易商预计美联储周三将不会加息。他们预计，美联储7月加息的机率为21%，9月加息机率为40%，12月加息机率为59%。
“焦点将在美联储政策会议参与者预计今年的加息次数，”U.S. Bank的Private Client Group首席投资长Bill Northey表示。
今日的一个亮点是美国5月零售销售增长0.5%，好于预期。
道琼工业指数.DJI收跌57.66点，或0.33%，至17,674.82点；标准普尔500指数.SPX收挫3.74点，或0.18%，至2,075.32点；纳斯达克指数.IXIC回落4.889点，或0.10%，至4,843.551点。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约74股成交，高于过去20日的平均日成交量67亿股。
纽约证交所跌涨股家数分别为1,988家和1,044家；纳斯达克市场下跌和上涨股分别为1,719家和1,122家。
标普500指数成份股有11只触及52周新高，六只成份股触及新低；有24只纳斯达克指数成份股触及52周新高，78只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。