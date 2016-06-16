美国股市终结五连跌反弹 英国脱欧公投搅动市场

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透6月16日 - 美国股市周四收涨，结束五日连跌，投资者消化在英国退欧公投即将举行前，工党议员遇袭身亡事件可能产生的影响。
标普500指数抹去了稍早的大幅跌幅，终结了五连跌收涨。
英国工党议员在英格兰北部一街道上遭枪击身亡，对下周将要进行的脱欧公投拉票活动暂停。身亡的议员Jo Cox一直声称支持英国留欧。
英国6月23日就是否留在欧盟进行公投的前景一直搅动市场。
“因为遇袭消息，我们看见英镑从低位反弹，公债从高位回落，股市也离开低位，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“人们预计类似这样的事情可能促使英国民众投票支持留欧。”
道琼工业指数.DJI升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数.SPX收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数.IXIC上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。
交易员也在此前几日卖出后回补空头，这可能帮助推高股价。标普10大类股中有九大类股收高。
全球股市一周来一直承压，因英国脱欧公投临近及市场关注央行政策。
“我相信在公投前有许多仓位调整以对冲掉不利结果的风险，对市场来说不利结果是脱欧，”Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但暗示今年仍将升息两次。联储主席叶伦承认在升息前需要看见经济力道的清晰信号。
标普500指数今年累积升逾1%，从2月中的低点反弹，受助于油价上涨。但周四能源类股是唯一下跌类股，跌0.2%，因油价跌至一个月低位。
CBOE波动率指数急升至四个月高位，在保持平静数周后，该指数本周大幅上涨。
美国制药大厂默克(MRK.N)升2.5%，提振道指和标普500指数，因该公司抗癌药品Keytruda临床试验取得积极成果。
芯片制造商Cavium(CAVM.O)急挫17.5%，此前公司称，将以约13.6亿美元价格收购网络设备制造商QLogicQLGC.O，后者股价急升9.3%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约73亿股，高于过去20日68亿股的日均成交量。
纽约证交所跌涨股家数比率为1.05:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.17:1。
标普500指数成份股有17只触及52周新高，四只成份股触及新低；有30只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。