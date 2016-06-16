美国股市终结五连跌反弹 英国脱欧公投搅动市场

路透6月16日 - 美国股市周四收涨，结束五日连跌，投资者消化在英国退欧公投即将举行前，工党议员遇袭身亡事件可能产生的影响。

标普500指数抹去了稍早的大幅跌幅，终结了五连跌收涨。

英国工党议员在英格兰北部一街道上遭枪击身亡，对下周将要进行的脱欧公投拉票活动暂停。身亡的议员Jo Cox一直声称支持英国留欧。

英国6月23日就是否留在欧盟进行公投的前景一直搅动市场。

“因为遇袭消息，我们看见英镑从低位反弹，公债从高位回落，股市也离开低位，”DRW Trading市场策略师Lou Brien称，“人们预计类似这样的事情可能促使英国民众投票支持留欧。”

道琼工业指数.DJI升92.93点，或0.53%，收报17,733.10点；标准普尔500指数.SPX收涨6.49点，或0.31%，报2,077.99点；纳斯达克指数.IXIC上扬9.984点，或0.21%，收报4,844.915点。

交易员也在此前几日卖出后回补空头，这可能帮助推高股价。标普10大类股中有九大类股收高。

全球股市一周来一直承压，因英国脱欧公投临近及市场关注央行政策。

“我相信在公投前有许多仓位调整以对冲掉不利结果的风险，对市场来说不利结果是脱欧，”Greenwood Capital Associates首席投资官Walter Todd称。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三维持利率不变，但暗示今年仍将升息两次。联储主席叶伦承认在升息前需要看见经济力道的清晰信号。

标普500指数今年累积升逾1%，从2月中的低点反弹，受助于油价上涨。但周四能源类股是唯一下跌类股，跌0.2%，因油价跌至一个月低位。

CBOE波动率指数急升至四个月高位，在保持平静数周后，该指数本周大幅上涨。

美国制药大厂默克(MRK.N)升2.5%，提振道指和标普500指数，因该公司抗癌药品Keytruda临床试验取得积极成果。

芯片制造商Cavium(CAVM.O)急挫17.5%，此前公司称，将以约13.6亿美元价格收购网络设备制造商QLogicQLGC.O，后者股价急升9.3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计成交约73亿股，高于过去20日68亿股的日均成交量。

纽约证交所跌涨股家数比率为1.05:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.17:1。

标普500指数成份股有17只触及52周新高，四只成份股触及新低；有30只纳斯达克指数成份股触及52周新高，59只触及新低。(完)