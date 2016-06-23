（修正）美国股市下跌 市场关注焦点是英国脱欧公投

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(修正：补上正文第五段Paul/Zemsky所在的投资管理公司名称。)
路透6月22日 - 美国股市周三缩量下跌，交易商聚焦周四英国退欧公投。
美国股市盘初上涨，因数据显示美国5月成屋销售升至逾九年高位，加上之前公布的零售销售和国际贸易数据也有不俗的表现，反映出美国经济第二季表现向好。
但标普500指数再次在2,100点位触顶，因该点位积聚了大量卖盘。
市场仍关注周四的英国公投。周三的一项民调显示，脱欧阵营支持率为45%，留欧阵营支持率为44%，两者仅相差一个百分点，有9%的民众未做决定。但博彩公司赔率显示留欧阵营占明显优势。
“我相信博彩公司赔率，那是更好的指标，”纽约Voya Investment Management的多资产策略与解决方案部门首席投资官Paul Zemsky称。
他称，尽管在公投前所持“风险投资”并不是非常大，但略微增持了美国股票。
“业绩被上修，油价处于甜点，零售销售强劲，一旦公投事件过去，人们会将资金投入美国股市，”Zemsky称。
投资者也关注美联储主席叶伦第二日在国会作证。她今日的证词与周二相同。她警告称，英国退欧公投和美国就业增长放缓对经济前景构成风险，但淡化了经济滑入衰退的风险。
道琼工业指数.DJI下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数.SPX下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数.IXIC收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。
CBOE波动率指数.VIX收报21.17，为四个月最高水准。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，过去20日的日成交均值为68亿股。
特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)大跌10.5%，至196.66美元。该公司周二表示，已出价最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity CorpSCTY.O。SolarCity升3.3%，报21.88美元。
联邦快递(FedEx)(FDX.N)挫跌4.5%，至156.51美元，昨日公司公布季度亏损。
Adobe Systems (ADBE.O)大跌5.7%，至94.01美元，此前公司公布第二季营收和全年营收预估仅基本符合分析师的预期。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.44:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.45:1。
标普500指数成份股有26只触及52周新高，三只成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，56只触及新低。(完)
(编译 刘静/利棣儿；审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。