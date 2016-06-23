（修正）美国股市下跌 市场关注焦点是英国脱欧公投

(修正：补上正文第五段Paul/Zemsky所在的投资管理公司名称。)

路透6月22日 - 美国股市周三缩量下跌，交易商聚焦周四英国退欧公投。

美国股市盘初上涨，因数据显示美国5月成屋销售升至逾九年高位，加上之前公布的零售销售和国际贸易数据也有不俗的表现，反映出美国经济第二季表现向好。

但标普500指数再次在2,100点位触顶，因该点位积聚了大量卖盘。

市场仍关注周四的英国公投。周三的一项民调显示，脱欧阵营支持率为45%，留欧阵营支持率为44%，两者仅相差一个百分点，有9%的民众未做决定。但博彩公司赔率显示留欧阵营占明显优势。

“我相信博彩公司赔率，那是更好的指标，”纽约Voya Investment Management的多资产策略与解决方案部门首席投资官Paul Zemsky称。

他称，尽管在公投前所持“风险投资”并不是非常大，但略微增持了美国股票。

“业绩被上修，油价处于甜点，零售销售强劲，一旦公投事件过去，人们会将资金投入美国股市，”Zemsky称。

投资者也关注美联储主席叶伦第二日在国会作证。她今日的证词与周二相同。她警告称，英国退欧公投和美国就业增长放缓对经济前景构成风险，但淡化了经济滑入衰退的风险。

道琼工业指数.DJI下跌48.90点，或0.27%，至17,780.83点；标准普尔500指数.SPX下滑3.45点，或0.17%，至2,085.45点；纳斯达克指数.IXIC收低10.44点，或0.22%，至4,833.32点。

CBOE波动率指数.VIX收报21.17，为四个月最高水准。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约63亿股成交，过去20日的日成交均值为68亿股。

特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)大跌10.5%，至196.66美元。该公司周二表示，已出价最高28亿美元收购太阳能面板制造商SolarCity CorpSCTY.O。SolarCity升3.3%，报21.88美元。

联邦快递(FedEx)(FDX.N)挫跌4.5%，至156.51美元，昨日公司公布季度亏损。

Adobe Systems (ADBE.O)大跌5.7%，至94.01美元，此前公司公布第二季营收和全年营收预估仅基本符合分析师的预期。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.44:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.45:1。

标普500指数成份股有26只触及52周新高，三只成份股触及新低；有55只纳斯达克指数成份股触及52周新高，56只触及新低。(完)