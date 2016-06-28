美国股市两日重挫后反弹 能源股在油价走高带动下领涨

路透6月28日 - 美国股市周二反弹，收复近期的部分失地，因英国公投选择退欧后，股市连续两日急跌，投资者今日进场低吸。

美国股指加入到全球股市反弹的行列，根据标普道琼指数，英国公投决定脱欧后的两日内全球股市市值蒸发3万亿美元。投资者还指出美国经济数据强劲也帮助稳定了市场。

金融股.SPSY和科技股.SPLRCT周二涨幅居前，此前受英国退欧公投结果重创。

“人们开始议论，也许需要比他们想像的更长时间，也许对美国经济的影响不像担心得那么大，”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称，“所以我认为今天有一些逢低承接买盘。”

道琼工业指数.DJI升269.48点，或1.57%，至17,409.72点；标准普尔500指数.SPX涨35.55点，或1.78%，至2,036.09点；纳斯达克指数.IXIC上扬97.42点，或2.12%，至4,691.87点。

所有标普10大类股均走高。能源股.SPNY升2.6%，领涨其它类股，受助于油价反弹。

英国公投后，美股指数录得10个月来最大两日跌幅。

在英国如何继续进行退欧进程的不确性下，投资者也为未来数周市场波动作准备，一些人直指股市将可能进一步下行。上周四标普500指数离2015年5月触及的纪录高位相差约17点。

CBOE波动率指数.VIX收低约21%，收位在英国退欧公投前的水准附近，今日录得2011年8月来最大单日百分比跌幅。

周二数据显示，美国首季经济成长放缓，但没有之前预估的那么严重。世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国6月消费者信心指数为八个月最高。

“数据提醒大家，美国经济状况仍然良好，使所有人重新聚焦大环境上，摆脱一些与英国退欧相关的紧张情绪，”People’s United Wealth Management首席投资长John Traynor表示。

生物科技公司Gilead Sciences (GILD.O)劲升5.2%，此前公司的一种丙肝药物获得美国当局批准。

药商Endo International (ENDP.O)暴涨18.3%，是涨幅最大的标普500指数成份股，因该公司公布一项新的专利。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约82亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约75亿股。

纽约证交所涨跌股家数分别为2,644家和440家，比例为6.01:1；纳斯达克市场上涨和下跌股分别为2,302家和580家，比例为3.97:1。

标普500指数成份股有16只触及52周新高，两只成份股触及新低；有22只纳斯达克指数成份股触及52周新高，50只触及新低。(完)