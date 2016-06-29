美股连续第二日从英国退欧引发的跌势中强劲反弹

路透6月29日 - 美国股市周三连续第二日大涨，因投资者继续逢低吸纳，消化英国退欧公投结果带来的影响。

标普500指数在英国公投引发的两日大跌中录得的跌幅已经收复逾半，据标普道琼斯指数有限公司，在英国公投脱欧后的两天内，全球股市市值蒸发了3万亿美元。

标普金融股指数.SPSY领涨，劲升2.3%。

能源股.SPNY跳升2%，受油价大涨支撑。标普10大类股齐奏凯歌。

“那又不是世界末日，永远都不会是世界末日，市场会有这样的反应真是荒谬，”BMO Private Bank高级投资组合策略师Jeff Weniger称。

道琼工业指数.DJI升284.96点，或1.64%，至17,694.68点；标准普尔500指数.SPX涨34.68点，或1.7%，至2,070.77点；纳斯达克指数.IXIC上扬87.38点，或1.86%，至4,779.25点。

标普500指数过去两日升幅为四个月最大。

美股在过去两日反弹，同油价的走势一致，油价周三急升4%，布兰特原油收在50美元心理关口之上，因数据显示，上周美国原油库存降幅超过预期。

美国公布5月消费者支出连续第二个月上涨，因对汽车等商品的需求增加，但人们担心英国脱欧可能会打击消费者信心，促使家庭减少消费。数据也令市场信心增强。

根据CME Group FedWatch网站，交易商已经大致排除了美国短期内升息的可能性，预计美联储在12月会议上升息的机率也只有16%。

“升息预期被推迟，帮助整体市场乐享较长期宽松货币政策的前景。”Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey表示。

在英国如何继续进行退欧进程的不确性下，投资者也为未来数周市场波动作准备，一些人直指股市将可能进一步下行。上周四标普500指数离2015年5月触及的纪录高位相差约17点。

Tesaro (TSRO.O)飙升108%，至77.40美元，此前该公司治疗卵巢癌的药物达到主要目标。该股是纳斯达克市场百分比涨幅最大的股票。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约80亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约75亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为6.07:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为3.78:1。

标普500指数成份股有48只触及52周新高，没有成份股触及新低；有41只纳斯达克指数成份股触及52周新高，43只触及新低。(完)