美股连续第三日上涨 英国脱欧公投余波渐歇

路透6月30日 - 美国股市周四连续第三日收高，因英国央行总裁的讲话令投资人对追加刺激举措的预期升温。必需消费品股上涨，此前亿滋国际(Mondelez International)提出以230亿美元收购好时(Hershey)。

美国主要股指收盘均上涨逾1%，走出四个月来最好的三日连涨走势。英国公投意外决定脱离欧盟后美股录得10个月来最大两日跌幅，其中大部分跌幅已经被扳回。

考虑到公投结果，英国央行总裁卡尼周四称，央行可能需要在夏季采取更多刺激举措以提振经济。

“我们正在逆转脱欧带来的跌势，因为越来越明显，这是一个政治投票和决定，不是经济决定，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

Hellwig称，投资组合经理在季度末调整头寸可能也有利于股市。

道琼工业指数.DJI升235.31点，或1.33%，至17,929.99点；标准普尔500指数.SPX涨28.09点，或1.36%，至2,098.86点；纳斯达克指数.IXIC上扬63.427点，或1.33%，至4,842.672点。

标普所有10大类股均上涨，必需消费类股.SPLRCS领涨，升2.2%。好时(HSY.N)股价急升16.8%，此前有消息称，亿滋国际(Mondelez International)(MDLZ.O)提出了收购要约，旨在创造全球最大糖果生产商，但好时拒绝了该收购要约。亿滋国际(MDLZ.O)升5.9%。

投资者仍在为未来数周围绕英国如何退欧带来的动荡和不确定性做准备。标普500指数一周前距离2015年5月触及的纪录高位仅差17点，本季度为连续第三个季度走高。

美国6月中西部地区工厂活动指数急升至近一年半高位，因新订单和产量增加，为处于困境的制造业带来一线曙光，给本周稍早发布的强劲经济数据增添份量。

Visa(V.N)下跌3.3%，万事达(MA.N)下挫4.4%，此前联邦上诉法院判决两家信用卡公司与数百万零售商达成的反垄断和解无效。这两家公司股票给标普指数带来的拖累最大。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约87亿股成交，高于过去20日的平均日成交量约76亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为3.85:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.46:1。

标普500指数成份股有90只触及52周新高，一只成份股触及新低；有86只纳斯达克指数成份股触及52周新高，31只触及新低。(完)