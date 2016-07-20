美股标普500指数从纪录高位回落 道琼工业指数连升八日

路透7月19日 - 美国股市标普500指数周二从纪录高位回落，但道琼工业指数小幅收高，录得连续第八日上涨，因投资者消化好坏不一的业绩报告，以及全球经济增长预估被下调。
Netflix(NFLX.O)季报令人失望重压标普500指数和纳斯达克指数，强生(JNJ.N)发布强劲利润和预估帮助提振道琼工业指数。
国际货币基金组织(IMF)下调未来两年全球经济增长预估，称因英国脱离欧盟带来不确定性。
尽管英国最近公投决定脱离欧盟带来经济忧虑，标普500和道琼工业指数过去一周仍屡创新高。但投资者正密切关注美国企业业绩，寻找股市动能持续下去的迹象。
“市场最近表现不错，但有足够的不确定性令投资者今日撤走部分资金，”Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz称。
道琼工业指数.DJI上涨25.96点，或0.14%，至18,559.01点，再创收盘纪录，道指八连升为自2013年3月录得10连升后的最长升势。
标准普尔500指数.SPX收跌3.11点，或0.14%，至2,163.78点；纳斯达克指数.IXIC收挫19.41点，或0.38%，至5,036.37点。
标普500指数周一收于纪录高位。
标普10大类股中有八大类股收跌，材料类股.SPLRCM和能源类股.SPNY表现落后，因美元上涨给油价和其它以美元计价的商品带来压力。
本周进入季报发布高峰期，根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司第二季盈利下跌4.3%。
Solaris Asset Management投资长Tim Ghriskey称，如果看见很多令人失望的业绩或业绩预警，或者英国脱欧造成的困惑，升势就会停下来，投资者会锁定一些利润。
Netflix急跌13.1%，此前公司发布用户数量增长低于预估，这是对纳斯达克和标普500指数构成最大拖累个股之一。
高盛(GS.N)下跌1.2%，因尽管该行报告季度获利增长，但公司大部分业务承压。
微软(MSFT.O)周二收盘后公布经调整季度营收增加，主要受“智能云”业务强劲增长带动。[nL4S1A54H0]该股盘后劲升4%，常规交易时段收低1.6%。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约56亿股成交，低于过去20日的平均日成交量75亿股。
纽约证交所跌涨股家数比例为1.43:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.87:1。
标普500指数成份股有23只触及52周新高，一只成份股触及新低；有70只纳斯达克指数成份股触及52周新高，28只触及新低。(完)
(编译 刘静；审校 李军)