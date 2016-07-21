美股在微软强劲业绩扶助下再创新高 道指连升第九日

路透7月20日 - 美国股市周三上涨，标普500指数和道指再创纪录新高，因微软业绩强劲，提振三大股指，进一步显示美国企业季报可能没有担忧的那么差。

微软(MSFT.O)大涨5.3%，此前公布经调整季度营收增加，主要受“智能云”业务强劲增长带动。

该股对主要股指和科技股.SPLRCT的提振作用最大。

今年迄今，公用事业和电信等防御类股在市场上领涨，而金融和科技股则表现落后。

“看来市场表现较弱的板块开始，至少是试图赶上表现较强的板块，目前对领跑的个股还没有出现大的抛售。”LibertyView Capital Management总裁Rick Meckler称。

道琼工业指数.DJI上涨36.02点，或0.19%，至18,595.03点，连升九个交易日，为2013年3月来最长升势。

标准普尔500指数.SPX收升9.24点，或0.43%，至2,173.02点；纳斯达克指数.IXIC收高53.56点，或1.06%，至5,089.93点。

科技股领涨，标普10大类股中有六种收高，公用事业股.SPLRCU和必需消费品类股.SPLRCS表现最差。

尽管投资人对包括英国近期公投决定脱欧在内的全球局势不稳感到担忧，但美股最近屡创新高，标普500指数今年迄今已大涨逾6%。

“投资人表示不愿投资欧洲，不愿投资拉美，也不愿投资亚洲，”Longbow Asset Management执行长Jake Dollarhide，“美国市场成为许多海外资金的不二之选。”

本周进入季报发布高峰期，根据汤森路透I/B/E/S预计，标普500指数成份股公司第二季盈利下跌3.8%，降幅低于本周稍早预估的4.5%。

其他季报中，摩根士丹利(MS.N)公布的盈利胜预期，为华尔街六大行的强劲业绩表现画上圆满句号。该股收高2.2%。

雅培(ABT.N)公布的季度营收和获利也优于预期，股价大涨2%。

市场收盘后，英特尔(INTC.O)公布季度业绩后股价盘后下挫3%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约62亿股成交，低于过去20日的平均日成交量75亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.11:1；纳斯达克市场上涨和下跌股比例为2.19:1。

标普500指数成份股有46只触及52周新高，没有成份股触及新低；有107只纳斯达克指数成份股触及52周新高，18只触及新低。(完)