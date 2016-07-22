美股小幅收低道指止步九连涨 受英特尔和运输类股拖累

路透纽约7月21日 - 美国股市周四收盘下跌，因晶片巨擘英特尔和运输企业发布令人失望的季度业绩报告，令财报季企业发布好于预期业绩的势头嘎然而止。

标普500和道琼工业指数从纪录高位回落，道指终结了九连涨走势。

Southwest Airlines(LUV.N)急挫11.2%，引领其它航空类股票下跌，此前该公司预估一关键盈利指标下跌。美国最大铁路运输公司Union Pacific (UNP.N)下跌3.4%，此前公司发布季度净利下滑，受货运量急跌拖累。

上述股票拖累道琼运输类股指数.DJT走低，运输类股通常被看成是整体经济和市场健康状况的晴雨表。

“这一重要领域有些疲弱，市场整体上可能得到些暗示，”Horizon Investment Services首席执行官Chuck Carlson称。

道琼工业指数.DJI下跌77.80点，或0.42%，至18,517.23点；标准普尔500指数.SPX收跌7.85点，或0.36%，至2,165.17点；纳斯达克指数.IXIC收跌16.03点，或0.31%，至5,073.90点。

近期涨势推动标普500指数屡创新高，之前的纪录高位保持了超过一年，今年迄今标普500指数升幅达到约6%。

“市场只是显示疲态，”Wedbush Equity Management首席投资长Stephen Massocca说，“股市直线上升，这么大的行情出现一些回调是很自然的事。”

全球最大的芯片制造商英特尔(Intel)(INTC.O)下挫4%，该公司公布数据中心业务营收增长放缓。同业高通(QCOM.O)表现不俗，劲升7.4%，此前公司报告，中国对其移动芯片的需求强劲。

根据汤森路透I/B/E/S，预计标普500指数成份股公司第二季盈利下跌3.3%，本月初时预估为下跌4.5%。

“大家原本预计公司季报差得多，我认为不是那样不济，这是股市两周前开始上涨的原因之一，”Empire Executions总裁Peter Costa说。

标普500指数十大类股中有八种收低，工业股跌幅最大。医疗保健股.SPXHC上涨0.4%，受助于生物科技公司Biogen季报强劲，股价急升7.6%。

收市后，星巴克公布业绩，股价在盘后交易中急跌4.9%。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约65亿股成交，低于过去20日的平均日成交量75亿股。

纽约证交所跌涨股家数比例为1.38:1；纳斯达克市场下跌和上涨股比例为1.67:1。

标普500指数成份股有27只触及52周新高，没有成份股触及新低；有85只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)