美股涨跌互见 Alphabet和亚马逊盘后公布业绩后大涨

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透7月28日 - 美国股市周四涨跌互见，标普500指数上涨，因投资者放下令人失望的福特汽车业绩，买入苹果股票。且科技巨擘Alphabet和亚马逊在盘后公布季报后大涨。
这是美股第十个交易日呈区间波动，在6月底和7月初美股大涨，标普500指数屡创新高，今年迄今该指数升6%。
在盘后交易中，谷歌母公司Alphabet公布强于预期的季度营收后股价跳升4%，亚马逊(AMZN.O)也在公布季报后大涨1.7%。
“在过去一个月，科技股基本上是表现最强的板块。动能投资人专注于趁低吸纳，”U.S. Global Investors主交易员Michael Matousek表示。
苹果(AAPL.O)收高1.35%，给予标普500指数最大提振。
标普500指数10大类股中有六种收高，必需消费品类股.SPLRCS升0.47%。
福特(F.N)公布中国销售不济，且宣布美国汽车产业的长期复苏告终，拖累股价急挫8.16%，该股对标普500指数的拖累最大。
福特低迷的预估也影响同业，通用汽车(GM.N)下挫3.22%，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)大跌4.77%。
美国劳工部公布，上周初请失业金人数增至26.6万，增幅大于预期。
道琼工业指数.DJI收低15.82点，或0.09%，至18,456.35点；标准普尔500指数.SPX收高3.48点，或0.16%，至2,170.06点；纳斯达克指数.IXIC上升15.17点，或0.3%，至5,154.98点。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量约67亿股。
纽约证交所涨跌股家数比例为1.07:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.13:1。
标普500指数成份股有36只触及52周新高，没有成份股触及新低；有114只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
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