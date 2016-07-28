美股涨跌互见 Alphabet和亚马逊盘后公布业绩后大涨

路透7月28日 - 美国股市周四涨跌互见，标普500指数上涨，因投资者放下令人失望的福特汽车业绩，买入苹果股票。且科技巨擘Alphabet和亚马逊在盘后公布季报后大涨。

这是美股第十个交易日呈区间波动，在6月底和7月初美股大涨，标普500指数屡创新高，今年迄今该指数升6%。

在盘后交易中，谷歌母公司Alphabet公布强于预期的季度营收后股价跳升4%，亚马逊(AMZN.O)也在公布季报后大涨1.7%。

“在过去一个月，科技股基本上是表现最强的板块。动能投资人专注于趁低吸纳，”U.S. Global Investors主交易员Michael Matousek表示。

苹果(AAPL.O)收高1.35%，给予标普500指数最大提振。

标普500指数10大类股中有六种收高，必需消费品类股.SPLRCS升0.47%。

福特(F.N)公布中国销售不济，且宣布美国汽车产业的长期复苏告终，拖累股价急挫8.16%，该股对标普500指数的拖累最大。

福特低迷的预估也影响同业，通用汽车(GM.N)下挫3.22%，菲亚特克莱斯勒(FCAU.N)大跌4.77%。

美国劳工部公布，上周初请失业金人数增至26.6万，增幅大于预期。

道琼工业指数.DJI收低15.82点，或0.09%，至18,456.35点；标准普尔500指数.SPX收高3.48点，或0.16%，至2,170.06点；纳斯达克指数.IXIC上升15.17点，或0.3%，至5,154.98点。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约66亿股成交，略低于过去20日的平均日成交量约67亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.07:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.13:1。

标普500指数成份股有36只触及52周新高，没有成份股触及新低；有114只纳斯达克指数成份股触及52周新高，25只触及新低。(完)