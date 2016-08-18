美股小幅收高 因美联储会议记录显示在升息时机上意见存在分歧

路透8月17日 - 美国股市周三小幅收高，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布的7月会议记录显示投票委员对是否要在短期内加息仍有分歧。

根据美联储发布的7月26-27日会议记录显示，尽管决策者同意升息前需看到更多经济数据，但部分委员预计需要很快升息。

周二股市下跌，因纽约联储总裁杜德利称，考虑到薪资增长，最快9月升息是可能的。

公用事业类股在会议记录发布后扩大涨幅，该类股通常在低利率环境中跑赢其它类股。标普公用事业类股收高1.5%，录得6月底以来最大单日百分比涨幅。

Target (TGT.N)和Lowe's (LOW.N)等零售公司股票下跌，限制了今日的涨幅，此前公司发布令人失望的利润预警。思科(Cisco System)(CSCO.O)股票也下跌。

过去几周美股屡创新高，部分受对美联储将继续维持低利率的预期支撑。

“尽管他们有升息的意愿，但经济还没有配合，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig表示。

“市场担心的是他们可能在不恰当的时机升息。”

道琼工业指数.DJI收高21.92点，或0.12%，至18,573.94点；标准普尔500指数.SPX收高4.07点，或0.19%，至2,182.22点；纳斯达克指数.IXIC升1.55点，或0.03%，收报5,228.66点。

美联储在7月会议上维持利率不变，但表示经济短期风险已经减弱，为今年可能的升息敞开大门。

投资人预计在下周怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年会上会得到利率前景的更多线索。

Target大跌6.4%，Lowe's下挫5.6%，两家公司都下调了全年盈利预估。

思科收低1.3%，报30.72美元，此前科技新闻网站CRN援引接近思科的消息人士称，思科将裁员约1.4万人，相当于其全球员工数量的近20%。

思科盘后公布业绩，并宣布将裁员高达5,500岗位，约占员工总数的7%。之后思科股价进一步下跌。

纽约证交所涨跌股家数比例为1.10:1；纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.43:1。

标普500指数成份股有八只触及52周新高，一只成份股触及新低；有56只纳斯达克指数成份股触及52周新高，23只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约64亿股成交，过去20日的平均日成交量约64亿股。(完)