美股小幅收高 因科技股攀升且楼市数据强劲

路透8月23日 - 美国股市周二温和上涨，因科技股攀升，扶助提振纳斯达克指数触及盘中纪录高位，且楼市数据稳健，为经济可能增强动能提供证据。

随着美国业绩期接近尾声，投资人焦点转向未来几个月美国升息的可能性。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周五将在杰克森霍尔央行总裁年会上发表讲话，投资人将仔细研读以寻找升息时机的线索，特别是近几日有多位美联储政策制定者暗示可能在短期内加息。

周四开始的此次会议汇聚了全球各国央行官员，传统上美联储会利用这一平台来暗示货币政策的方向。

周二公布的数据显示，美国7月新屋销售意外急增，触及近九年最高水平，因需求强劲，擦亮楼市前景，并提振第三季经济增长将会提速的观点。PHLX地产股指数大涨1.8%，创约六周最佳单日表现。

“乐见经济提速，能够支撑升息，对股市也有好处，”BB&T Institutional Investment Advisors股市部门高级副总裁兼董事总经理Terry Morris称。

“如果有足够经济力道能支持加息，那是理想情景。”

道琼工业指数.DJI收高17.88点，或0.1%，至18,547.30点；标准普尔500指数.SPX收升4.26点，或0.2%，至2,186.90点；纳斯达克指数.IXIC上涨15.48点，或0.3%，收报5,260.08点。

原材料股升0.8%，为表现最佳板块，CF Industries(CF.N)攀升4.8%领涨，此前瑞银将该股评级上调至“买入”。不过科技股对标普500指数的提振作用最大，因苹果(AAPL.O)收高0.3%，思科(CSCO.O)大涨1.1%。

J.M. Smucker (SJM.N)公布的季度营收不及预期，股价大跌8.1%，该股对必需消费品类股指数的拖累最大，该指数小跌0.1%。

电器零售商百思买(BBY.N)暴涨19.6%，为标普500指数表现最好的成份股，该公司公布季度意外获利。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计约55.6亿股成交，过去20日的平均日成交量63.3亿股。

纽约证交所涨跌股家数比例为2.13:1；纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.87:1。

标普500指数成份股有28只触及52周新高，没有成份股触及新低；有147只纳斯达克指数成份股触及52周新高，15只触及新低。(完)