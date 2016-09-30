美股大跌 因德银消息引发对银行业的新担忧

路透纽约9月29日 - 美国股市周四走低，受累于苹果下跌，以及对德银体质的担忧促使投资者抛售富国和花旗等大型银行股。

标普500指数金融股指数.SPSY下跌1.49%，之前彭博报导称，部分对冲基金撤走了在德银账户中的多余现金和头寸。

对德国最大银行稳定性的担忧与日俱增，拖累德银跌至纪录低位，其美国上市股票(DB.N)周四重挫6.7%。

“这则德银的消息的确给股市投下了很大的阴影，”Global Markets Advisory Group的高级市场策略师Peter Kenny表示，“从某些方面来看，它暗示投资者担忧，管理着大量客户资金的大型银行存在严重的问题，自金融危机之后，市场没再出现过这样的忧虑。”

另外，富国银行(WFC.N)下跌2.07%，之前美国议员呼吁该行执行长施通普夫引咎辞职，且一众议院民主党议员要求分拆该公司，因其太大而无法有效管理。这进一步加大银行股的负面人气。

花旗集团(C.N)重挫2.28%，摩根大通(JPM.N)回落1.59%。

苹果(AAPL.O)下跌1.55%，之前巴克莱下调其目标价。该股今日对大盘拖累最大。

标普保健股指数急跌1.84%，也重压标普500指数，默克(MRK.N)和强生(JNJ.N)都走低。

上涨股中，高通(QCOM.O)跳涨6.3%，之前，华尔街日报报导称，该公司正在洽购NXP Semiconductors (NXPI.O)。NXP劲扬16.88%。

根据汤森路透Datastream，标普500指数年内迄今上扬5%，本益比接近16倍，高于14倍的10年均值。

“股票估值偏高，消化了最优情景，”U.S. Bank的私人客户储备团队董事总经理Mike Baele说，“若市场出现进一步震荡，我不会感到意外。”

CBOE波动性指数.VIX跳涨14%。

道琼工业指数.DJI收低195.79点，或1.07%，至18,143.45点，为9月13日以来最大日跌幅。标准普尔500指数.SPX下跌20.24点，或0.93%，至2,151.13点。纳斯达克指数.IXIC跌49.39点，或0.93%，至5,269.15点。

标普公用事业股指数跌1.45%，连跌第五日。

油价上扬，受助于石油输出国组织(OPEC)周三达成减产协议。尽管分析师对协议的有效性心存疑虑。

纽约证交所跌涨股家数比为3.87:1，纳斯达克市场为3.09:1。

有22支标普500指数成份股触及52周新高，4支触及新低。有82支纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，35支触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共成交约77亿股，高于过去20日成交均值70亿股。(完)