美股走低 受累于英国‘硬性退欧’和美国升息前景

俄罗斯经济部称2017年或许无需全额动用储备基金 因油价上涨
路透莫斯科1月13日 - 俄罗斯经济部长Maxim Oreshkin周五表示，鉴于油价在今年初反弹上涨，俄罗斯财政部2017年或可避免全额动用储备基金。
路透10月4日 - 美国股市周二走低，英国退欧，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月升息的前景让投资者不安。
美股连跌第二日，美国11月8日即将举行大选，两位候选人支持率难分伯仲，已经让投资者如履薄冰。
英镑兑美元跌至逾30年最低，之前，英国首相特雷莎·梅表示，退欧进程不会“一帆风顺”，将会遭遇“波折”。
尽管英镑走软推升英股，但也引发了美国投资者的不安情绪。
“很显然，大西洋彼岸的发展也给市场带来了一定的影响，英国无序退欧的可能性看似有所增强，”U.S. Bank私人银行客户部门的首席投资长Bill Northey表示。
里奇蒙联储总裁拉克尔表示，如果他有投票权，会投票支持在9月政策会议上升息。他的讲话重燃对美联储未来升息的不安情绪。
根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计联储在12月会议上升息的机率为63%。
另外，国际货币基金组织(IMF)将2016年美国经济成长预期从2.2%下调至1.6%，对全球经济前景的看法也不乐观。
标普500指数11大类股中，有10类下跌，高派息公用事业股急跌2.17%，电信服务股回落1.67%。
道琼工业指数.DJI跌85.40点，或0.47%，至18,168.45点；标准普尔500指数.SPX挫10.71点，或0.5%，至2,150.49点；纳斯达克指数.IXIC下滑11.22点，或0.21%，至5,289.66点。
投资者的关注点转向企业获利，美国企业将在未来几周公布第三季业绩。如果业绩低于已经下调的预期，则会让估值高于历史均值的股市进一步承压。
根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业第三季获利同比下降0.5%，为连续第五季下降。
芯片生产商美光(Micron Technology)(MU.O)盘后持平，之前该公司报告的会计年度第四季营收超过分析师预期。
百货连锁店Sears(SHLD.O)盘中急升6.42%，之前彭博报导称，该公司旗下工具品牌Craftsman吸引了多个竞标。
纽约证交所跌涨股家数比为2.59:1，纳斯达克市场为1.62:1。
有13只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低。有82只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。
根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约72亿股成交，与过去20日日成交均值71亿股基本持平。（完）
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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