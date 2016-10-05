美股走低 受累于英国‘硬性退欧’和美国升息前景

路透10月4日 - 美国股市周二走低，英国退欧，以及美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在未来数月升息的前景让投资者不安。

美股连跌第二日，美国11月8日即将举行大选，两位候选人支持率难分伯仲，已经让投资者如履薄冰。

英镑兑美元跌至逾30年最低，之前，英国首相特雷莎·梅表示，退欧进程不会“一帆风顺”，将会遭遇“波折”。

尽管英镑走软推升英股，但也引发了美国投资者的不安情绪。

“很显然，大西洋彼岸的发展也给市场带来了一定的影响，英国无序退欧的可能性看似有所增强，”U.S. Bank私人银行客户部门的首席投资长Bill Northey表示。

里奇蒙联储总裁拉克尔表示，如果他有投票权，会投票支持在9月政策会议上升息。他的讲话重燃对美联储未来升息的不安情绪。

根据CME Group的FedWatch工具，交易商预计联储在12月会议上升息的机率为63%。

另外，国际货币基金组织(IMF)将2016年美国经济成长预期从2.2%下调至1.6%，对全球经济前景的看法也不乐观。

标普500指数11大类股中，有10类下跌，高派息公用事业股急跌2.17%，电信服务股回落1.67%。

道琼工业指数.DJI跌85.40点，或0.47%，至18,168.45点；标准普尔500指数.SPX挫10.71点，或0.5%，至2,150.49点；纳斯达克指数.IXIC下滑11.22点，或0.21%，至5,289.66点。

投资者的关注点转向企业获利，美国企业将在未来几周公布第三季业绩。如果业绩低于已经下调的预期，则会让估值高于历史均值的股市进一步承压。

根据汤森路透数据，预计标普500指数成份股企业第三季获利同比下降0.5%，为连续第五季下降。

芯片生产商美光(Micron Technology)(MU.O)盘后持平，之前该公司报告的会计年度第四季营收超过分析师预期。

百货连锁店Sears(SHLD.O)盘中急升6.42%，之前彭博报导称，该公司旗下工具品牌Craftsman吸引了多个竞标。

纽约证交所跌涨股家数比为2.59:1，纳斯达克市场为1.62:1。

有13只标普500指数成份股触及52周新高，四只触及新低。有82只纳斯达克综合指数成份股触及52周新高，32只触及新低。

根据汤森路透数据，美国各证交所共计有约72亿股成交，与过去20日日成交均值71亿股基本持平。（完）