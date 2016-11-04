美国股市：道琼工业指数收低0.24%，纳斯达克指数下跌0.24%

纽约期市：期棉走低，本周创两个月来最大周线跌幅

周四跌穿72.75美分的阻力位，为未来几日进一步下跌奠定了基础，有大量贸易行买盘等在71-72美分的价格锁定区间，英国贸易行Plexus Cotton的风险管理部门主管Peter Egli说。