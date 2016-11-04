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市场报道 | 2016年 11月 5日 星期六 04:18 BJT

美国股市：道琼工业指数收低0.24%，纳斯达克指数下跌0.24%

路透纽约11月4日 - 美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来的最长跌势，因投资者对即将到来的美国大选结果仍扑朔迷离感到不安。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数 下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数 收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。

本周，道琼工业指数下跌1.5%，标准普尔500指数大跌1.9%，纳斯达克指数下滑2.8%(完) 　　

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