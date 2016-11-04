美国股市：道琼工业指数收低0.24%，纳斯达克指数下跌0.24%

芝加哥期市：CBOT小麦期货多数收高，但近月合约微跌
美国农业部周四称，2017年收割的美国冬麦种植面积为3,240万英亩，低于上一年的3,610万英亩，和市场预期的3,410万英亩。
路透纽约11月4日 - 美国股市标普500指数周五连续第九日下跌，为逾35年来的最长跌势，因投资者对即将到来的美国大选结果仍扑朔迷离感到不安。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌42.39点，或0.24%，至17,888.28点；标准普尔500指数 下挫3.48点，或0.17%，至2,085.18点；纳斯达克指数 收低12.04点，或0.24%，至5,046.37点。
本周，道琼工业指数下跌1.5%，标准普尔500指数大跌1.9%，纳斯达克指数下滑2.8%(完)
美国农业部周四称，2017年收割的美国冬麦种植面积为3,240万英亩，低于上一年的3,610万英亩，和市场预期的3,410万英亩。
周四跌穿72.75美分的阻力位，为未来几日进一步下跌奠定了基础，有大量贸易行买盘等在71-72美分的价格锁定区间，英国贸易行Plexus Cotton的风险管理部门主管Peter Egli说。
路透纽约1月13日 - 美国股市标普500指数周五上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期，令投资者对市场在近期上涨后触及的高位更有信心，纳斯达克指数收于纪录高位。