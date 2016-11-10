美国股市：道琼工业指数收高1.17%，纳斯达克指数下跌0.81%

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约11月10日 - 美国股市周四道琼工业指数创纪录最高收位，受银行类股和工业类股急升推动，但苹果 和其它科技公司股价下跌，因投资者将押注调整至那些从特朗普当选总统中获益的股票。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收升218.19点，或1.17%，至18,807.88点；标准普尔500指数 上涨4.22点，或0.20%，至2,167.48点；纳斯达克指数 收跌42.28点，或0.81%，至5,208.80点。(完)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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