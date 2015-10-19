美国股市：受科技股提振上扬，但能源股和摩根士丹利业绩拖累大盘表现

* 在周一公布疲弱业绩的公司中，摩根士丹利跌幅最大

* 艾克森美孚、雪佛龙拖累标普500指数和道指的表现

* 欧普拉入股后Weight Watchers股价飙升

* 道指升0.1%，标普500指数上涨0.03%，Nasdaq指数小升0.4%

路透纽约10月19日 - 美国股市周一小幅上扬，投资组在本周初保持谨慎，因有众多美国公司将在本周公布业绩，但主要科技公司上涨为股市提供了部分支撑。

尾盘道指和标普500指数缩减跌幅，Nasdaq指数扩大涨幅。耐克公司 上涨2.1%，助涨道指。

能源股指数 下跌1.9%，因美国原油下挫2.9%，铜价受中国经济成长放缓的最新数据拖累下跌。

艾克森美孚 跌1.8%，报80.99美元，雪佛龙(Chevron) 跌1.4%，报90.03美元，是跌幅最大的标普500和道指成份股。

“能源股和油价今日下跌，工业和原材料板块令股市的乐观情绪有所减弱，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。

摩根士丹利股价急跌4.8%，报32.32美元。该行获利连续第二个季度下跌，美国大银行第三季业绩期惨淡收场，多数银行的业绩都不尽人意。

道琼工业指数 微涨14.57点，或0.08%，报17,230.54点；标普500指数 小涨0.55点，或0.03%，报2,033.66点；Nasdaq综合股价指数 涨18.78点，或0.38%，报4,905.47点。

包括卡特彼勒(Caterpillar) 、波音公司 和可口可乐 在内的几家道指成分公司将于本周公布业绩。根据汤森路透数据，预计标普500指数成分公司的第三季获利将比去年同期下滑约4%。

中国的7-9月份国内生产总值增长下滑至6.9%，但仍比分析师预估的6.8%高。

美国10月房屋建筑商信心改善，NAHB/富国房屋市场指数涨幅超过预期，带动房地产股涨0.3%。

Weight Watchers 股价上涨超50%，报13.92美元，此前该公司称美国著名主持人欧普拉(Oprah Winfrey)将购买该公司10%的股份并加入董事会。

纽约证交所跌涨股分别为1,655和1,421家,比率为1.16:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,382和1,381家，比率为1.00:1。

有22家标普500指数成份股触及52周新高，三家成份股触及新低；有53家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，40家触及新低。(完)