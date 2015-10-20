美国股市：小跌，健保股和IBM下跌但联合技术跳升

* IBM公布业绩和财测后股价下滑

* Verizon, Travelers和联合技术公布业绩后上扬

* Harley Davidson暴跌

* 道指微跌0.08%，标普500指数收低0.14%，Nasdaq指数跌0.5%

路透10月20日 - 美国股市周二小跌，健保股和生物科技股下跌，抵消了联合技术和Verizon上涨带来的影响。

IBM 重挫5.7%，报140.64美元，也令市场承压。该公司公布季度营收降幅大于预期，并下调全球盈利预估，该股盘中触及五年低点140.28美元。

标普健保股指数 跌1.5%，而Nasdaq生物科技股指数 重挫3.2%，对药品定价的忧虑已重创生物科技股和其他健保股。

“总的来说，动能股表现疲弱。显而易见，健保股再度承压，特别是制药商。”JonesTrading首席市场策略师Michael O’Rourke表示。

O'Rourke也表示，投资人看来正买入更稳定的股票，比如苹果 。苹果跳升1.8%，报113.77美元。

在第三季下挫后，股市本月大多上涨，但对第三季业绩情况的忧虑近几日令投资人愈发谨慎。

在季报优于分析师预期的公司中，联合技术 大涨3.9%，报95.62美元，对道指的支撑作用最大。

其他上涨个股还有美国最大无线通讯服务供应商Verizon ，该公司公布的营收和获利优于预期，提振股价收高1.2%，报45.24美元。

道琼工业指数 微跌13.43点，或0.08%，报17,217.11点；标普500指数 收低2.89点，或0.14%，报2,030.77点；Nasdaq综合股价指数 下挫24.50点，或0.5%，报4,880.97点。

10月迄今，标普500指数大涨了5.8%。

根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第三季盈利预计下滑约4%，营收预计下跌3.8%。

根据汤森路透，在迄今已经公布季报的标普500指数成份股企业中，约四成营收超过预期，低于长期均值。

保险商Travelers 季度盈利胜预期，该股收高2.5%，报108.95美元，Harley Davidson 下调全年出货预估后，股价暴跌13.9%，报48.25美元。

纽约证交所涨跌股分别为1,888和1,170家,比率为1.61:1；Nasdaq市场跌涨股分别为1,426和1,345家，比率为1.06:1。

有24家标普500指数成份股触及52周新高，三家成份股触及新低；有66家Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，49家触及新低。