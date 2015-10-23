美国股市：受科技股带动上涨，标普500指数升至去年收盘水准之上

* 标普500指数升至去年收盘水准之上

* Alphabet和微软带动科技股反弹

* 道指劲扬0.9%，标普500指数升1.1%，Nasdaq指数上扬2.3%

路透10月23日 - 美国股市周五连续第二日大涨，因微软等公司季报好于预期带动科技股劲升，且医疗保健股在近期急跌后反弹。

标普500指数升至去年收盘水准之上，自8月19日以来首次收在200日移动均线以上。

中国意外降息为美国股市增添了利好，股指本周收涨。

微软 大涨10.1%，报52.87美元，触15年最高价位，此前公布经调整后的季度营收连续第九个季度高于预期。

微软对三大股指的推动作用最大，占道指涨幅的近五分之一，引领科技股强劲反弹。标普科技类指数 跳涨3%，在所有主要类股中涨幅最大。

谷歌的新控股公司Alphabet 及亚马逊 急升至纪录盘中高位，此前发布的业绩好于预期。Alphabet收盘涨5.6%，报719.33美元，亚马逊涨6.2%,报599.03美元。

Facebook 和推特 也上涨，Facebook股价首次超过100美元。

市场受多家公司的良好业绩驱动上涨，OakBrook Investments首席交易员Giri Cherukuri称，“当人们坐下来评估的时候”，这可能改变人们对业绩的看法。

“汇率因素严重拖累了拥有大规模国际业务的企业的业绩，撇开这一因素，这些公司的表现还不错。”

道琼工业指数 上涨157.54点，或0.9%，报17,646.70点；标普500指数 涨22.64点，或1.1%，报2,075.15点；Nasdaq综合股价指数 升111.81点，或2.27%，报5,031.86点。

本周，道指劲涨2.5%，标普500指数攀升2.1%，Nasdaq指数大涨3%。

标普500指数今年至今涨0.8%，10月涨幅达7.1%。

一批蓝筹股公布强劲业绩后，分析师对第三季业绩的整体看法有所改善。

根据汤森路透数据，现预计标普500成份公司第三季收益下降2.8%，季报期开始时预计下降4.9%。

在上涨股中，宝洁(宝硷,P&G) 涨2.9%，报77.03美元，此前公司发布的业绩好于预期。

中国央行自去年11月来第六次降息，以提振该国放缓的经济。

纽约证交所涨跌股分别为1,806和1,252只，比率为1.44:1；Nasdaq市场涨跌股分别为1,872和956只，比率为1.96:1。

有54只标普500指数成份股触及52周新高，14只触及新低。有133只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，65只触及新低。