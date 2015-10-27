美国股市：受利率前景不确定和业绩不佳拖累下跌，苹果公布业绩后盘后急升

* 原油下跌，能源股收低

* 苹果公布业绩后，股价盘后急升

* Rite Aid急升，报道称Walgreens就收购该公司进行深入磋商

* 道指下跌0.2%，标普500指数跌0.3%，Nasdaq指数微跌0.1%

路透10月27日 - 美国股市周二下跌，因美国利率前景不确定，且福特等公司的业绩令人失望。

数据显示，9月美国企业投资连续第二个月下滑，加重了市场看跌情绪。

市值最大公司苹果 周二在盘后交易中大涨3%，该公司公布的会计年度第四季营收和盈利均胜预期，因iPhone销售跳升36%，受上月推出的6s和6s Plus新款iPhone带动。

苹果发布业绩后，美股标普500指数期货由跌转升，Nasdaq 100指数期货扩大涨幅。

福特汽车(Ford) 急跌5%，因公司发布季度业绩低于预期。JetBlue Airways Corp 跌3.2%，报每股25.36美元，此前该公司称10月每英里获利将比去年同期减少。

其他航空股也下跌，道指交通股平均指数 跌2.6%。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)开始了为其两天的会议。虽然对于本周升息的预期很低，但投资者将会从声明中寻找何时开始升息的线索。

“今晚苹果将发布业绩，这将是一个主要驱动因素，可能是今日市场交投清淡的原因之一，另外明天美联储将发表政策声明，”BB&T Wealth Management高级副总裁Bucky Hellwig称。

数据显示，扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%，8月数据被下修至下跌1.6，这是一项被密切关注的衡量企业支出计划的指标。

道琼工业指数 跌41.62点或0.24%，报17,581.43点。标准普尔500指数 跌5.29点或0.26%，报2,065.89点。Nasdaq综合股价指数 跌4.56点或0.09%，报5,030.15点。

阿里巴巴 涨4%，报79.44美元，此前该公司公布好于预期的业绩。推特 周二在盘后交易中大跌9%，之前该公司公布季度业绩。该股在常规交易时段上扬1.5%。

油价的下跌对能源股进一步施压，标普能源股指数 跌1.2%，在标普500指数中跌幅最大的板块。

医疗保健类股是标普500指数仅有的两个上涨板块之一，该类股指数涨1.7%，此前大型药商辉瑞 和默克 发布好于预期的业绩，辉瑞涨2.4%，报34.99美元，默克涨1.1%，报53.47美元。

Rite Aid 急升42.6%，报8.67美元。消息人士称，Walgreens Boots Alliance 接近达成收购该公司的协议。

其他上涨股中，酒店营运商股价上涨，据《华尔街日报》报道，至少有三家中国公司希望参与竞标Starwood Hotels & Resorts Worldwide ，该股急升9.1%。报74.81美元。美国联锁酒店营运商万豪国际(Marriott International) 涨1.8%，报77.99美元。

纽约证交所跌涨股分别为2,293和797只，比率为2.88:1；Nasdaq市场跌涨股分别为2,003和820只，比率为2.44:1。

有14只标普500指数成份股触及52周新高，13只触及新低。有56只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，122只触及新低。(完)