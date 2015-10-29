版本:
中国
市场报道 | 2015年 10月 29日 星期四 21:43 BJT

美国股市：开低，之前美联储暗示12月或升息且美国第三季GDP低于预期

路透10月29日 - 美国股市周四开低，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)重燃了12月升息的预期，且数据显示美国第三季GDP成长低于预期。

道琼工业指数 跌43.66点，或0.25%，报17,735.86点；标普500指数 跌5.58点，或0.27%，报2,084.77点；Nasdaq综合股价指数 跌25.79点，或0.51%，报5,069.90点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐