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市场报道 | 2015年 11月 7日 星期六 05:11 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.26%，Nasdaq指数上涨0.38%

路透纽约11月6日 - 美股标普500指数周五几无变动，金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，今日稍早公布的就业报告预示着美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将升息。

道琼工业指数 收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；标普500指数 微跌0.73点，或0.03%，报2,099.20点；Nasdaq综合指数 上涨19.38点，或0.38%，报5,147.12点。

本周，道指升1.4%，标普500指数上扬1%，NASDAQ指数涨1.8%。(完)

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