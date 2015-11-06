美国股市：道琼工业指数收高0.26%，Nasdaq指数上涨0.38%

标题新闻：摩根士丹利和花旗将分别调迁多至1,000名和约100名在英国的职员，因英国退欧－消息
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路透纽约11月6日 - 美股标普500指数周五几无变动，金融股上涨，被公用事业股和其他板块下跌所抵销，华尔街投资者认为，今日稍早公布的就业报告预示着美国联邦储备理事会(美联储/FED)不久将升息。
道琼工业指数 收高46.90点，或0.26%，报17,910.33点；标普500指数 微跌0.73点，或0.03%，报2,099.20点；Nasdaq综合指数 上涨19.38点，或0.38%，报5,147.12点。
本周，道指升1.4%，标普500指数上扬1%，NASDAQ指数涨1.8%。(完)
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泛欧STOXX 600指数 收低0.1%，本周跌幅近1%。英股富时100指数 小跌0.14%，本周录得1.9%的跌幅。欧洲股市在特朗普就职演说前已经收盘。
路透伦敦1月20日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五触及一个月高位，因投资者对特朗普总统任期进行前瞻，聚焦经济加快增长和通胀升高前景。