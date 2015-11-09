美国股市：开盘下跌，受全球需求担忧拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透路透11月9日 - 美国股市周一开盘下跌，在中国发布疲弱的贸易数据、经济合作暨发展组织(OECD)下调了2015年全球经济增长预估后，对全球需求将进一步下滑的担忧加剧。
道琼工业指数 下跌83.64点，或0.47%，报17,826.69点；标普500指数 下滑8.92点，或0.42%，报2,090.28点；Nasdaq综合指数 跌23.50点，或0.46%，报5,123.62点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。