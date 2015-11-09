美国股市：开盘下跌，受全球需求担忧拖累

路透路透11月9日 - 美国股市周一开盘下跌，在中国发布疲弱的贸易数据、经济合作暨发展组织(OECD)下调了2015年全球经济增长预估后，对全球需求将进一步下滑的担忧加剧。

道琼工业指数 下跌83.64点，或0.47%，报17,826.69点；标普500指数 下滑8.92点，或0.42%，报2,090.28点；Nasdaq综合指数 跌23.50点，或0.46%，报5,123.62点。(完)