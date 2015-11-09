美国股市：下跌1%，因升息阴云逼近

* 中国10月贸易顺差创纪录高位

* 道琼工业指数今年已转为下跌

* 非必需消费品和能源股领跌

* 道指跌1%，标普500指数跌0.98%，Nasdaq指数跌1.01%

路透11月9日 - 美股标普500指数周一录得六周来的最大跌幅，因市场准备应付美国升息，并对疲弱的中国贸易数据感到担忧。

标普10个主要类股中九个下跌，非必需消费品和能源股领跌。道琼工业指数今年迄今已转为下跌，30只成份股中仅2只上涨。

如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)下个月提高利率，美国公司面临借贷成本提高的前景。美国上周五发布强劲的非农就业数据后，市场普遍预计美联储将很快升息。

“对于美联储升息的担忧是目光短浅的，”Longbow Asset Management首席执行长Jake Dollarhide称。

“当美联储宣布(升息)的时候，债市和股市会下跌，但最终股市将蓬勃发展，因升息证明美国经济体质足以自行站稳脚跟，”Dollarhide称。

在关键的假日购物季到来前，投资者重燃对中国经济下滑的担忧，因中国是许多公司的主要市场。

中国是美国的主要贸易伙伴之一，10月的贸易顺差创纪录高位，出口和进口均下降。

美国三大股指在尾盘都缩小跌幅。

道琼工业指数 收跌179.85点，或1%，报17,730.48点；标普500指数 跌20.62点，或0.98%，报2,078.58点；Nasdaq综合指数 下跌51.82点，或1.01%，报5,095.30点。

CBOE波动率指数 急升15%，至16.52，录得六周来最大单日升幅。

对中国经济放缓的担忧导致美股在8月遭到大举抛售，而美国企业业绩不算太差，扶助美股在10月反弹，标普500指数今年迄今上涨0.99%，而道指同期下跌0.52%。

汤森路透数据显示，在美国企业第三季季报开锣以来，迄今有88%的标普500指数成份股公布了业绩，盈利较上年同期下滑0.9%，好于10月初时分析师平均预期的下跌4.2%。

在周一收市后，Lions Gate Entertainment 公布第二季营收低于分析师预期，股价在盘后暴跌12.2%。

Priceline 急跌9.6%，此前公布的第四季盈利预估疲弱。

能源股 急跌1.45%，是跌幅最大的标普500指数板块，因油价下挫。

仅有两只道指成份股上涨。迪士尼 上扬0.65%，杜邦(DuPont) 涨1%，此前杜邦称其临时执行长Ed Breen将出任公司的执行长。

Dean Foods 公布好于预期的季度盈利后，股价在盘后急升7.30%。

纽约证交所涨跌股分别为627和2,476家，Nasdaq市场涨跌股分别为849和1,964股。

有三只标普500指数成份股触及52周新高，10只触及新低。有101只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，64只触及新低。