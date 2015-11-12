版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 12日 星期四 22:48 BJT

美国股市：开盘下跌，因一周初请失业金数据和布拉德讲话增加了升息预期

(　　)

路透11月12日 - 美国股市周四开盘下跌，此前发布的美国一周初请失业金数据暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下个月升息。

美联储一位主要鹰派、圣路易斯联储总裁布拉德对工业化国家长期实行低利率表示担心，称可能迫使其重新审视货币政策。布拉德倾向于升息。

道琼工业指数 下跌68.81点，或0.39%，报17,633.41点；标普500指数 跌7.55点，或0.36%，报2,067.45点；Nasdaq综合指数 下跌22.73点，或0.45%，报5,044.30点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐