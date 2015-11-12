美国股市：开盘下跌，因一周初请失业金数据和布拉德讲话增加了升息预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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路透11月12日 - 美国股市周四开盘下跌，此前发布的美国一周初请失业金数据暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能在下个月升息。
美联储一位主要鹰派、圣路易斯联储总裁布拉德对工业化国家长期实行低利率表示担心，称可能迫使其重新审视货币政策。布拉德倾向于升息。
道琼工业指数 下跌68.81点，或0.39%，报17,633.41点；标普500指数 跌7.55点，或0.36%，报2,067.45点；Nasdaq综合指数 下跌22.73点，或0.45%，报5,044.30点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。