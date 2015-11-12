美国股市：创逾一个月最大跌幅，因大宗商品下跌和美联储接近升息

原油价格 触及两个半月低点，铜 和其他金属价格跌至多年低位，受美元强劲、中国数据疲弱和供应过剩担忧打击。

能源类指数 跌2.4%。雪佛龙(Chevron) 和艾克森美孚 (Exxon Mobil) 跌幅均超过2.5%。

原材料类指数 下滑2%，受累于杜邦(DuPont) 跌1.3%和陶氏化学(Dow Chemical) 跌2.5%。

零售类股是一个亮点，此前Kohl's 公布的季度净营收好于预期，促使其股价大涨6.1%。

但盘后Nordstrom 公布的第三季业绩低于该公司财测，其股价盘后重挫16%。

思科(Cisco System) 盘后跌4%，此前公布第一财季业绩。

在常规交易时段，PayPal 收低2.1%，华尔街日报报导，苹果 正与美国的银行协商开发个人对个人移动支付服务，将与PayPal展开竞争。苹果收低0.3%至115.72美元。

纽交所557只股票上涨，2,521只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为629和2,177只。

有四只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低。有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，142只触及新低。