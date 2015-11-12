美国股市：创逾一个月最大跌幅，因大宗商品下跌和美联储接近升息

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
原油价格 触及两个半月低点，铜 和其他金属价格跌至多年低位，受美元强劲、中国数据疲弱和供应过剩担忧打击。
能源类指数 跌2.4%。雪佛龙(Chevron) 和艾克森美孚 (Exxon Mobil) 跌幅均超过2.5%。
原材料类指数 下滑2%，受累于杜邦(DuPont) 跌1.3%和陶氏化学(Dow Chemical) 跌2.5%。
零售类股是一个亮点，此前Kohl's 公布的季度净营收好于预期，促使其股价大涨6.1%。
但盘后Nordstrom 公布的第三季业绩低于该公司财测，其股价盘后重挫16%。
思科(Cisco System) 盘后跌4%，此前公布第一财季业绩。
在常规交易时段，PayPal 收低2.1%，华尔街日报报导，苹果 正与美国的银行协商开发个人对个人移动支付服务，将与PayPal展开竞争。苹果收低0.3%至115.72美元。
纽交所557只股票上涨，2,521只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为629和2,177只。
有四只标普500指数成份股触及52周新高，19只触及新低。有34只Nasdaq指数成份股触及52周新高，142只触及新低。
汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约71亿股，与过去20日成交均值基本相同。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。