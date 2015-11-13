美国股市: 下跌，本周录得8月以来最大周跌幅

* 本周股指下跌逾3%

* 思科财测拖累科技股走低

* 连锁百货店疲弱财测拖累零售类股

* 道琼工业指数收低1.16%，标准普尔500指数跌1.12%，Nasdaq指数下跌1.54%

路透11月13日 - 美国股市周五急跌，本周录得8月以来最大周跌幅，受累于科技股被抛售，以及担心即将到来的假日购物季销售不振打压百货店类股下跌。

三大股指本周跌幅均逾3%，从10月开始的快速反弹行情骤停。

道指成份股思科 急跌5.8%，此前公司发布低迷的财测，称因订单减少，美国以外市场支出疲弱。

该股对标普和Nasdaq指数拖累第二大，拖累苹果和Facebook等科技权重股下跌。

零售类股受累于令人失望的连锁百货店业报。Nordstrom 周四下调了其全年财测，加重了投资者的紧张情绪，美国零售巨头梅西百货(Macy's) 周三下调财测已经让投资者惴惴不安。

雪上加霜的是，数据显示，美国10月零售销售数据增幅低于预期，表明消费支出减弱。

消费类股今年一直表现抢眼，因商品价格疲弱、全球经济放缓的忧虑，以及美国将升息的预期打压了大部分股票价格，特别是材料、能源和工业类股。

S&P 600小型股指数 本周累积下跌4.6%，录得逾三年的最差周表现。

管理500亿美元资产的RidgeWorth Investments的高级投资策略师Alan Gayle称，小型股最近几周跑输大型股表明大盘整体脆弱。

“市场涨至之前的纪录高位之上约不到1%，被超买了，但并未出现希望看到的小型股跟进买盘，”Gayle称。

道琼工业指数 收跌202.83点，或1.16%，至17,245.24点；标准普尔500指数 下跌22.93点，或1.12%，至2,023.04点；Nasdaq指数 回落77.196点，或1.54%，至4,927.88点。

三大股指都录得自8月以来最大单周跌幅，当时对中国经济体质和该国股市崩跌的担忧拖累全球资产价格暴跌。

本周，道指下挫3.7%，标普500指数挫跌3.6%，NASDAQ指数劲跌4.3%。

2015年至今标普指数累积下跌约2%。

周五，标普10大类股中有九大类下跌，非必须消费类股指数 领跌，跌2.65%。

Nordstrom 和J.C. Penney 均下跌约15%。

手表制造商Fossil 急跌36.5%，此前该公司称本季销售额可能减少至多16%。

标普科技类股指数 跌2.01%，苹果 跌2.92%。Facebook 跌3.77%，录得逾一个月的最大单日跌幅。

纽交所1,154只股票上涨，1,903只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为1,027和1,761只。

没有标普500指数成份股触及52周新高，36只触及新低。有29只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，181只触及新低。