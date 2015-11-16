美国股市：三大股指涨幅均超1%，似摆脱巴黎恐袭影响

* Starwood下跌，之前万豪国际发出收购要约

* 巴黎恐袭后航空和旅游休闲股下跌

* 美国原油期价上扬，之前法国对叙利亚进行空袭

* 道指上扬1.38%，标普500指数攀升1.49%，Nasdaq升1.15%

路透11月16日 - 美国股市周一录得三周来最大单日涨幅，能源股劲扬，因投资者押注上周五巴黎遭恐袭对美国经济和企业获利的长期影响不大。

美国原油期价上扬，之前法国对叙利亚境内的伊斯兰国目标实施空中打击。伊斯兰国宣称对上周五在巴黎发生的自杀式炸弹袭击和枪击事件负责。

艾克森美孚 跳涨3.58%，雪佛龙 劲扬4.38%。

美股三大股指开盘走低，但很快反弹，均收涨超过1%。

今日的上涨使标普500指数收复了上周录得的约半数失地。在10月上涨超过8%后，三大指数上周下跌逾3%。

“市场对此类事件的免疫力日益增强，”R.J. O’Brien & Associates的董事总经理John Brady表示，“开盘时有一些恐慌性交易，之后，更多较为稳定的投资者--更为专业、资金充裕的投资者--入市买入。”

标普500指数10大类股齐步上扬，能源股 领涨，涨幅为3.25%。但旅游休闲类股遭受重创。

美国航空 下跌1.43%，United Continental 回落1.22%， 达美航空 急挫2.16%。

邮轮营运商Carnival Corp 下跌1.53%，旅游公司Expedia 跌2.13%。

周一股市上涨，暗示将延续从10月开始至11月初暂停的涨势，LEK Securities销售和交易部门董事Frank Davis说。

“成交量不多，所以我不会过于积极，”他补充说。

今日表现是10月22日来最强，道琼工业指数 收涨237.77点，或1.38%，至17,483.01点；标准普尔500指数 急升30.15点，或1.49%，至2,053.19点；Nasdaq指数 涨56.734点，或1.15%，至4,984.617点。

投资大亨巴菲特(Warren Buffett)向美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，他不会因为巴黎恐袭而卖出任何股票。

根据监管机构的文件显示，在截至9月30日当季，巴菲特调降在高盛 和沃尔玛 的持股，增持IBM 。高盛股价上涨0.9%，IBM升1.5%，沃尔玛急升2.6%。

尽管上周五法国恐袭带来不确定性，但华尔街仍聚焦在美联储可在12月升息，Brady和Davis分别表示。

上周，美股录得8月来最大的单周跌幅，因经济数据疲弱和梅西百货 等零售商业绩令人失望。上周三大股指下挫超过3%，此前在10月上涨超过8%。

周一Starwood Hotels 挫跌3.63%，报72.27美元，此前该公司同意被美国酒店联锁营运商万豪国际(Marriott International)以122亿美元，或每股72.08美元的作价收购。万豪国际升1.35%。

纽交所2,222只股票上涨，822只股票下跌。Nasdaq市场涨跌股分别为1,709和1,091只。

四只标普500指数成份股触及52周新高，14只触及新低。有16只Nasdaq综合指数成份股触及52周新高，153只触及新低。