美国股市：开盘上涨，市场关注美联储会议记录

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透11月18日 - 美国股市周三开盘上涨，市场关注将于今日下午发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)10月会议记录。投资者保持谨慎，因上周巴黎发生恐袭事件后，对安全的担忧加剧。
道琼工业指数 上涨27.66点，或0.16%，报17,517.16点；标普500指数 涨5.11点，或0.25%，报2,055.55点；Nasdaq综合指数 升17.33点，或0.35%，报5,003.35点。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。