美国股市：开盘上涨，市场关注美联储会议记录

路透11月18日 - 美国股市周三开盘上涨，市场关注将于今日下午发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)10月会议记录。投资者保持谨慎，因上周巴黎发生恐袭事件后，对安全的担忧加剧。

道琼工业指数 上涨27.66点，或0.16%，报17,517.16点；标普500指数 涨5.11点，或0.25%，报2,055.55点；Nasdaq综合指数 升17.33点，或0.35%，报5,003.35点。(完)