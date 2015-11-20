美国股市: 道琼工业指数上扬0.51%，Nasdaq指数上扬0.62%

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路透纽约11月20日 - 美国股市周五收盘上涨，医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。

道琼工业指数 上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数 上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数 上涨31.28点，或0.62%，至5,104.919点。

本周，道指上扬3.4%，标普500指数攀升3.3%，Nasdaq指数收高3.6%。