版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 21日 星期六 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数上扬0.51%，Nasdaq指数上扬0.62%

(　　)

路透纽约11月20日 - 美国股市周五收盘上涨，医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。

道琼工业指数 上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数 上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数 上涨31.28点，或0.62%，至5,104.919点。

本周，道指上扬3.4%，标普500指数攀升3.3%，Nasdaq指数收高3.6%。

美股标普500指数录得12月以来最大周度涨幅，NASDAQ指数录得7月以来最佳周度表现，道指本周涨幅为10月以来最大。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐