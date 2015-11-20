美国股市: 道琼工业指数上扬0.51%，Nasdaq指数上扬0.62%

标题新闻：美国财长被提名人努钦称除非美俄达成协议，否则将实施所有对俄罗斯的制裁
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路透纽约11月20日 - 美国股市周五收盘上涨，医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。
道琼工业指数 上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数 上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数 上涨31.28点，或0.62%，至5,104.919点。
本周，道指上扬3.4%，标普500指数攀升3.3%，Nasdaq指数收高3.6%。
美股标普500指数录得12月以来最大周度涨幅，NASDAQ指数录得7月以来最佳周度表现，道指本周涨幅为10月以来最大。(完)
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路透伦敦1月19日 - 英国公债收益率周四触及一个月高位，受美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦暗示将进一步加息及美国经济数据强劲带动。
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。