美国股市：收高，标普500指数录得约一年最大周度涨幅

* Nike受回购带动跳升，提振道指

* Alphabet给标普500指数和Nasdaq指数带来最大提振

* Abercrombie & Fitch公布业绩后上扬

* 道指升0.51%，标普500指数升0.38%，Nasdaq指数收高0.62%

路透11月20日 - 美国股市周五收盘上涨，本周升势稳健。今日医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。

美股标普500指数录得约一年来最大周度涨幅，道琼工业指数收复今年以来的失地，受Nike 跳升5.46%带动，该公司宣布120亿美元回购股份及一股拆两股的拆股计划。

Nike大涨带动非必需消费品类股收高1.23%，在标普10大类股中涨幅居前。

医疗保健股 升0.74%，艾尔建(Allergan) 以3.45%领涨，因报道称美国财政部新的税负倒置规定不太可能阻碍其同辉瑞 拟定的协议。

周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录巩固了12月升息的预期，并暗示之后可能采取更谨慎的态度。

许多华尔街人士相信下月升息将被解读为对美国经济复苏有信心的迹象。

“目前更大的风险是如果他们在12月不升息，投资人将担心我们仍未走出困境，”First American Trust投资长Jerry Braakman表示。

由于通胀前景低迷，明年美联储可能仅逐步升息，这会有助于让股市投资者安心，Braakman称。

道琼工业指数 上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数 上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数 上涨31.28点，或0.62%，至5,104.92点。

本周，标普500指数攀升3.3%，为12月来表现最佳一周。

本周道指上扬3.4%，Nasdaq指数收高3.6%。

下周市场交投预计将清淡，因许多投资人因感恩节假期离场。

谷歌母公司Alphabet 上扬逾2%，此前路透报道该公司计划明年推出中文版Google Play智能手机应用。该股对标普500指数和Nasdaq指数的影响最大。

Abercrombie & Fitch 飙升25%，该公司季度盈利增长逾倍，同店销售降幅不及预期。

特斯拉 下滑0.8%，此前该公司表示，正召回9万台S款轿车，以检查可能出现的安全带故障。

纽约证券交易所(NYSE)有1,819支股票上涨，1,249支下跌。Nasdaq市场有1,751支股票下滑，1,014支上涨。

标普500指数成份股当中，有32支股票创52周新高，九支创新低；Nasdaq有76支创新高，81支创新低。