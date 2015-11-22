重温稿-美国股市：收高，标普500指数录得约一年最大周度涨幅

中国证券：上证所今年对于并购重组监管将严防杠杆和跨界等五大风险
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* Nike受回购带动跳升，提振道指
* Alphabet给标普500指数和Nasdaq指数带来最大提振
* Abercrombie & Fitch公布业绩后上扬
* 道指升0.51%，标普500指数升0.38%，Nasdaq指数收高0.62%
路透11月20日 - 美国股市周五收盘上涨，本周升势稳健。今日医疗保健和消费类股上涨，投资者关注首次升息之后的政策路径。
美股标普500指数录得约一年来最大周度涨幅，道琼工业指数收复今年以来的失地，受Nike 跳升5.46%带动，该公司宣布120亿美元回购股份及一股拆两股的拆股计划。
Nike大涨带动非必需消费品类股收高1.23%，在标普10大类股中涨幅居前。
医疗保健股 升0.74%，艾尔建(Allergan) 以3.45%领涨，因报道称美国财政部新的税负倒置规定不太可能阻碍其同辉瑞 拟定的协议。
周三美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的会议记录巩固了12月升息的预期，并暗示之后可能采取更谨慎的态度。
许多华尔街人士相信下月升息将被解读为对美国经济复苏有信心的迹象。
“目前更大的风险是如果他们在12月不升息，投资人将担心我们仍未走出困境，”First American Trust投资长Jerry Braakman表示。
由于通胀前景低迷，明年美联储可能仅逐步升息，这会有助于让股市投资者安心，Braakman称。
道琼工业指数 上涨91.06点，或0.51%，至17,823.81点；标准普尔500指数 上扬7.93点，或0.38%，至2,089.17点；Nasdaq指数 上涨31.28点，或0.62%，至5,104.92点。
本周，标普500指数攀升3.3%，为12月来表现最佳一周。
本周道指上扬3.4%，Nasdaq指数收高3.6%。
下周市场交投预计将清淡，因许多投资人因感恩节假期离场。
谷歌母公司Alphabet 上扬逾2%，此前路透报道该公司计划明年推出中文版Google Play智能手机应用。该股对标普500指数和Nasdaq指数的影响最大。
Abercrombie & Fitch 飙升25%，该公司季度盈利增长逾倍，同店销售降幅不及预期。
特斯拉 下滑0.8%，此前该公司表示，正召回9万台S款轿车，以检查可能出现的安全带故障。
纽约证券交易所(NYSE)有1,819支股票上涨，1,249支下跌。Nasdaq市场有1,751支股票下滑，1,014支上涨。
标普500指数成份股当中，有32支股票创52周新高，九支创新低；Nasdaq有76支创新高，81支创新低。
汤森路透数据显示，美国各证交所累计成交约69亿股，低于过去20个交易日的日均成交量72亿股。(完)
路透上海1月20日 - 中国上海证券交易所周五表示，今年在上市公司并购重组监管方向，将严防杠杆风险、跨界风险、整合风险等五大风险，并全面提升服务国家战略能力，在混合所有制改革、上市公司走出去等方面给予上市公司咨询和培训等方面的扶持。
* 短率微幅走升，换新钞发威资金变少 * 票券商资金缺口不小，拆款需求增温 * 大型银行库存现金增，短票利率走升 * 债券RP市场资金略紧，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北1月20日 - 台湾银行间短率周五上扬。资金调度人员称，随着八家大型银行今 起启动春节换新钞，市场资金已由原来的充裕转呈略趋紧，多家票券商出现较大资金缺口， 拆款需求增温，利率亦随之走扬。 他们表示，为支应民众春节换新钞之需，包含台湾银行等八家大型银行均须备妥充裕现 金，库存现金比重拉高而周转金变少，各银行能提供拆款的资金相对有限，导致资金面略偏 紧。 〞钱都放在金库，周转金少了，大家都发现资金变紧了，利率也上来了，有人刚开始不 能接受，但吵闹了一会儿还是拿了，〞一大型银行资调人员说。 他们表示，今天票券商资金缺口较大，加上各大公股银行偏保守，一大早就有票券商资 调人员上门找钱，但因各大银行手中周转金不多，部分大型银行因而拉升拆款利率。 一大型银行资调人员即称，今天来自票券商新的资金需求出笼，但因可
路透北京1月20日 - 中国环保部周五表示，去年第一批实施空气质量新标准的74个城市中，空气质量相对较差的前十位城市是衡水、石家庄、保定、邢台、邯郸、唐山、郑州、西安、济南和太原市。