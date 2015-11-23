版本:
中国
市场报道 | 2015年 11月 23日 星期一 22:40 BJT

美国股市: 开盘基本持稳，上周劲扬后稍作喘息

路透11月23日 - 美国股市周一开盘基本持稳，在上周劲扬后稍作喘息，必需消费品类股上扬被能源股跌势所抵消。

道琼工业指数 微升2.14点，或0.01%，至17,825.95点；标准普尔500指数 小涨0.2点，或0.01%，至2,089.37点；Nasdaq指数 上扬1.11点，或0.02%，至5,106.03点。(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐