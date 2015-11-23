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市场报道 | 2015年 11月 24日 星期二 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收挫0.17%%，Nasdaq指数回落0.05%

路透纽约11月23日 - 美国股市周一收盘小跌，交投清淡，在上周劲扬后市场稍作喘息，创纪录的制药业并购交易未能鼓舞市场人气。

道琼工业指数 收跌31.13点，或0.17%，至17,792.68点；标准普尔500指数 收挫2.58点，或0.12%，至2,086.59点；Nasdaq指数 回落2.44点，或0.05%，收报5,102.49点。(完)

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