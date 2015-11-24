美国股市: 开盘下跌，因安全忧虑升级促使投资者逃离风险资产

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因技术性卖盘和美元走坚
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透11月24日 - 美国股市周二开盘下跌，在土耳其击落一架俄罗斯战机后投资者逃离风险资产，尽管刚发布的数据直指美国经济增长强劲。
道琼工业指数 下跌48.5点，或0.27%，至17,744.18点；标准普尔500指数 下跌7.45点，或0.36%，至2,079.14点；Nasdaq指数 跌32.15点，或0.63%，至5,070.33点。(完)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四连续第二日下跌，因技术性卖盘和3月合约本周升至两个半月高位后出现获利了结。
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。