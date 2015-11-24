美国股市: 开盘下跌，因安全忧虑升级促使投资者逃离风险资产

路透11月24日 - 美国股市周二开盘下跌，在土耳其击落一架俄罗斯战机后投资者逃离风险资产，尽管刚发布的数据直指美国经济增长强劲。

道琼工业指数 下跌48.5点，或0.27%，至17,744.18点；标准普尔500指数 下跌7.45点，或0.36%，至2,079.14点；Nasdaq指数 跌32.15点，或0.63%，至5,070.33点。(完)