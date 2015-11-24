美国股市: 道琼工业指数小涨0.11%，Nasdaq指数微升0.01%

芝加哥期市：CBOT玉米收坚，因技术型买盘和乙醇生产数据强劲
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约11月24日 - 美国股市周二收盘小涨，标普能源类股跟随油价上涨，投资者关注全球政局，此前土耳其在叙利亚边境附近击落了一架俄罗斯战机。
道琼工业指数 收涨19.51点，或0.11%，至17,812.19点；标准普尔500指数 收涨2.55点，或0.12%，至2,089.14点；Nasdaq指数 小涨0.33点，或0.01%，收报5,102.80点。(完)
路透芝加哥1月19日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小幅收高，交易员称，受助于技术型买盘，以及利多的乙醇生产数据。
路透纽约1月19日 - 油价周四小幅走高，但美国原油库存增加限制了油价从一周低位反弹的幅度，此前国际能源署(IEA)称，在石油输出国组织(OPE)与其它产油国减产协议生效前，油市供应就已经在收紧。
在德拉吉讲话期间，欧元兑美元 曾跌穿1.06美元，德拉吉指欧元区经济复苏“受到结构性改革步伐迟滞的拖累”，称仍需要“非常大规模”的货币政策刺激措施。