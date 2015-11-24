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市场报道 | 2015年 11月 25日 星期三 05:19 BJT

美国股市: 道琼工业指数小涨0.11%，Nasdaq指数微升0.01%

路透纽约11月24日 - 美国股市周二收盘小涨，标普能源类股跟随油价上涨，投资者关注全球政局，此前土耳其在叙利亚边境附近击落了一架俄罗斯战机。

道琼工业指数 收涨19.51点，或0.11%，至17,812.19点；标准普尔500指数 收涨2.55点，或0.12%，至2,089.14点；Nasdaq指数 小涨0.33点，或0.01%，收报5,102.80点。(完)

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